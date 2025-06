U

na vez analizado el proceso de autoconstrucción de lo humano, como resultado directo de los alimentos, cuyo detonador fueron los que aportan azúcares lentos al cerebro y, concretamente, a las neuronas que comandan el movimiento muscular. Y, retomando como principio irrevertible que es la práctica lo que construye la conciencia (Karl Marx), pasamos a los efectos destructores (12/5/25) de la sustitución y alteración de los cereales básicos que contienen los azúcares virtuosos para el género humano, como el arroz, el maíz, los tubérculos farináceos y los Triticum, con el fin de constatar que la actual humanidad ha ido sustituyendo con base en tecnologías viciosas a las que llaman progreso, comestibles que han ido enfermando y domesticando a una parte mayoritaria de la humanidad, cuya única posibilidad de saciar el hambre está en ingerir sustitutos de alimentos, los comestibles (que se comen y sacian el hambre pero no alimentan). Lógica del sistema económico capitalista que se basa en la ganancia sobre toda otra norma que favorezca lo humano de la humanidad, como la vida con salud y (aunque sonrían algunos lectores) la felicidad que incluye, y parte de los alimentos que nutren al cerebro, cuyo desarrollo, ya dijimos, implica los azúcares lentos, hoy desaparecidos. Tanto el cuerpo como sus capacidades incluyen la pureza del agua, del aire y del equilibrio de la naturaleza.

En otras palabras, no hay mejor ejemplo de la transformación de las sociedades del mundo, de su organización en la distribución del trabajo y los recursos materiales para satisfacer las necesidades básicas, que revelar la importancia del capital global invertido en lo que se come (alimente o no). Y, como ya se dijo en la entrega anterior, el capital invertido y circulante que tiene el primer lugar en nuestro planeta es el de la industria de los comestibles (y para no olvidar, repetimos: seguido de la industria de armamentos letales, de la producción y tráfico de drogas a tráfico de seres humanos en sus varias modalidades…).

La guerra en Gaza nos demuestra cómo el arma más eficaz es matar de hambre a las poblaciones, si es que sus chatarras no han dado cuenta de ello antes. Por eso, un país como el nuestro, México, debe ser envenenado mentalmente desde su niñez, hasta apropiarse del escalón de la ambición más abyecta de su clase capitalista.

Pero, aparentemente, empieza a haber un cambio de paradigma en el México actual y, aunque sí estamos en la cúspide y el ombligo del capitalismo, podemos intentar, como una sola máquina invencible, cambiar de paradigma alimentario para nuestra población y nosotros mismos: con una estrategia de recuperación de la mano de obra expulsada del Norte para reintegrarla a sus tierras mediante repartos justos por comunidades y familias, mediante consensos explícitos y con voluntad de ejercer seriamente las promesas del nuevo reparto del país entre su pueblo.