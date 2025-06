Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 8 de junio de 2025, p. 16

Los Ángeles., La resistencia contra las políticas de arresto y deportación de migrantes creció ayer en Los Ángeles y otras dos ciudades de California, que vivieron una segunda jornada de redadas y protestas. El presidente Donald Trump envió 2 mil elementos de la Guardia Nacional a la urbe angelina para contener lo que el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, calificó de insurrección .

Un día después la redada más grande en el país en los últimos 25 años, la cual dejó cerca de 50 detenidos, en su mayoría mexicanos, según informó el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, en los condados de Paramount e Inglewood, que se encuentran a 32 y 20 kilómetros al sur la urbe angelina, respectivamente, manifestantes se enfrentaron a los agentes federales cerca de un Home Depot, en una zona residencial en la que habitan algunos de los más de 5.9 millones de latinos del estado, según datos del Pew Research Center.

En imágenes en redes sociales, se observan decenas de policías con máscaras antigás alineados en una carretera sembrada de carritos de supermercado volcados a manera de retén, mientras estallan latas de gases lacrimógenos, con manifestantes anti-ICE que bloquean y lanzan ladrillos contra un autobús de agentes federales y algunos más que, blandiendo banderas mexicanas, encaran a los policías.

El diario The New York Times aseguró que los agentes, con toletes y granadas de aturdimiento, bloquearon las salidas para impedir acceso a la zona. Dan Bongino, director adjunto de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) advirtió que buscan a una persona que lanzó un ladrillo: Sugiero que te entregues, es sólo cuestión de tiempo. Tú traes el caos, y nosotros las esposas, la ley y el orden prevalecerán , expresó.

Trump escribió en Truth Social: Aplastaremos a los ALBOROTADORES Y SAQUEADORES ¡¡¡de la manera en que se debe resolver!!! Si el gobernador del estado, Gavin Newscum (Newsom), y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo, nosotros resolveremos el problema .

El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, calificó las manifestaciones de insurreción contra las leyes y la soberanía del país , mientras el director de la FBI, Kash Pattel, amenazó a los manifestantes que agredieran a la policía con enviarlos a la cárcel y subrayó que si la policía local no respalda a los habitantes, la FBI sí lo hara .

El secretario de Defensa estadundiense, Pete Hegshet, aseguró que los marines están en alerta máxima y listos para desplegarse en Los Ángeles en caso de que la Guardia Nacional necesite ayuda, mientras que Todd Lyons, director del ICE, calificó de espantoso lo que ocurrió el viernes en el estado, y afirmó que los oficiales se vieron ampliamente superados en número, ya que más de mil alborotadores rodearon y atacaron un edificio federal .

Más temprano el viernes, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, anunció el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles para combatir las protestas contra el ICE, que comenzaron este fin de semana luego de las redadas de inmigración en la ciudad.

El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió calificando la amenaza de Homan de intencionadamente flamable. Esa medida es deliberadamente incendiaria y sólo intensificará las tensiones , declaró. Las autoridades de Los Ángeles pueden acceder a la asistencia policial en cualquier momento .

En redes sociales, diversos usuarios aseguraron que se organizaron en la plataforma Reddit para impedir las redadas, cuyo ayuntamiento votó unánimemente para declarar a la ciudad santuario, lo que implica que no se utilizarán fondos municipales para la aplicación de las leyes migratorias federales, y se prohíbe la colaboración con el ICE. Parte de esa organización incluyó a estudiantes de todo el estado que abandonaron sus clases y protestaron frente al ayuntamiento.

José Luis Solache Jr, asambleísta estatal, declaró en redes sociales que se encontraba entre los afectados por los proyectiles de gas en las redadas, informó The New York Times, mientas que un grupo de once concejales de Los Ángeles condenaron los ataques indiscriminados de ayer contra niños y familias, y se comprometieron a luchar para proteger a los extranjeros en el estado.