El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes el mes pasado y ahora se encuentra en el Senado, donde los compañeros republicanos de Trump están considerando hacer cambios. Analistas no partidistas calculan que la medida añadiría 2.4 billones de dólares a la deuda estadunidense en 10 años.

Trump contestó No , cuando se le preguntó si tenía algún deseo de reparar su relación con Musk.

En una entrevista telefónica con NBC News, Trump declinó decir cuáles serían esas consecuencias y agregó que no había tenido conversaciones sobre si investigar a Musk.

Reuters, The Independent Sputnik y Redacción

Los congresistas demócratas Stephen Lynch, miembro de la Cámara de Representantes por Massachusetts, y Robert García, por California, instaron en una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y al director de la FBI, Kash Patel, a esclarecer de inmediato si Donald Trump figura en los archivos de Jeffrey Epstein, indicó el sitio de noticias Axios.

Elon más popular que líderes republicanos

La popularidad del director ejecutivo de Tesla entre la base republicana está en aumento, según diversas encuestas, 76 por ciento de los republicanos tiene una opinión favorable de Musk y solo 18 por ciento lo ve desfavorablemente, según la encuesta más reciente de The Economist y YouGov. Otra realizada por The New York Times y Siena College a finales de abril, muestra que 77 por ciento de los republicanos ven a Musk con buenos ojos.

Desde el inicio del segundo gobierno de Trump, la popularidad de Musk ha superado 70 por ciento en la mayoría de las encuestas, señaló Politico. El multimillonario es más popular que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y casi cualquier otro miembro del Partido Republicano.

Más presión al presidente de la Reserva Federal

Con una encuesta en su red Truth Social, el presidente Donald Trump aumentó la presión para que el jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell baje las tasas de interés.

¿Qué apoya? ¿Bajar las tasas, mantenerlas iguales o subirlas? , pregunta a sus miles de seguidores.

Un día antes el mandatario publicó que la Fed debería recortar las tasas de interés en un punto porcentual, reiterando su opinión de que el jefe de la Fed ha sido demasiado lento en reducir los costos de los préstamos.