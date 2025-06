Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 8 de junio de 2025, p. 9

En los pocos días de trabajo que tuvo al frente de la selección mexicana, el técnico Javier Aguirre tra-tó de distender el ambiente. Lo hizo de la manera que mejor conoce: bromas y risas de sobremesa, mentadas de madre, conversaciones de futbol a un costado del campo. Como Suiza es un rival de jerarquía y con orígenes multiculturales, decidió apelar a modificaciones trascendentes: eligió al portero Raúl Rangel en lugar de Guiller-mo Ochoa, dejó de lado el recorrido de otros jugadores por los jóvenes Emilio Lara y Mateo Chávez, pero estuvo lejos de cambiar la suerte de su equipo en el primero de dos ensayos rumbo a la Copa Oro. Cayó 4-2 en la Universidad de Utah.

Paradójicamente, el Tricolor siguió siendo el mismo competidor errático a pesar de los cambios. Lo sobrepasó la presión, la corpulencia y el nivel de un rival que convirtió la mayoría de sus goles con elementos de familias migrantes. El re-sultado depende de muchos factores, pero quiero ver que corran, que luchen y compitan, porque llevan tiempo entrenando con nosotros , dijo el viernes El Vasco sobre su nueva baraja de nombres. Si en el futbol la constancia también tiene premio, Rangel y Chávez, actual lateral del AZ Alkmaar neerlandés, fueron lo más destacado.

Aguirre insistió en presionar alto la salida de Suiza. Dicha apuesta originó un contragolpe en el que el atacante de origen camerunés, Breel Embolo, superó por velocidad al capitán César Montes y dejó a Rangel tendido en el área grande para marcar el 1-0 con un derechazo (20). La afición –poco más de 30 mil asistentes, según reportes– hizo sentir muy pronto su descontento. Desde las gradas del estadio de la Universidad de Utah, los errores del Tricolor, desde el ataque con Santiago Giménez hasta los descuidos de Lara en la defensa, demandaron cambios para emparejar un dominio tan evidente.

Poco antes de irse al descanso, un mal pase del lateral del Necaxa provocó que Suiza estuviera a punto de ampliar su ventaja. Sólo el poste, la distancia y el viento de Salt Lake City pudieron impedir que el remate de Vincent Sierro, favorecido por una barrida de Rangel, terminara otra vez en las redes. El arquero de Chivas dejó en evidencia la capacidad que tiene, atajó remates a quemarropa y muy cerca de la línea de gol, pero más tarde su inexperiencia tuvo alto costo para el Tricolor. Giménez, quien no marcaba desde el 16 de julio de 2023, consiguió el empate, de cabeza, con ayuda de un rebote de Raúl Jiménez (51).

Fue entonces que una polémica decisión arbitral del estadunidense Víctor Rivas, cuestionada a los gritos por Aguirre y su cuerpo técnico, validó el segundo tanto de Suiza en una acción en fuera de juego. El anotador Zeki Amdouni (64) y otros tres elementos europeos estuvieron delante de la pelota tras un zurda-zo de Ardon Jashari. La desconcentración provocada por ese momento significó el 3-1 de Dan Ndoye (71), originado por una falla de Rangel en la salida. Con la sensación de poder hacer más por su equipo, El Vasco ajustó la estrategia con los ingresos de Alexis Vega y Ángel Sepúlveda, campeones con Toluca y Cruz Azul, recientemente.

Con el 1-0, nos asustamos

Vega habilitó al michoacano con un pase al espacio y éste venció al portero Gregor Kobel con un potente zurdazo pegado al poste (75). A pesar de la mejoría de la selección tricolor, Fabian Rieder puso cifras definitivas (90). Tres de las cuatro anotaciones de Suiza –a excepción de Rieder– fueron obra de futbolistas con raíces multiculturales. Embolo nació en Yaundé, Camerún, y migró con su madre desde pequeño a Europa, donde es figura del Mónaco; Amdouni, de padre turco y madre tunecina, es la actual estrella del Benfica, mientras Dan Ndoye, de padre senegalés, juega con el Bolonia.

Nos equivocamos mucho. En la primera parte vi un equipo sin personalidad, que se asustó con el gol en contra. Nos temblaban las patitas cada vez que se acercaban los suizos. Merecimos la derrota , declaró tajante y sin contemplaciones El Vasco en conferencia de prensa. Recibir cuatro goles es una pésima señal, pero estos son los partidos que queremos, en los que la gente te insulte y se note quién tiene arrestos para la Copa del Mundo. Ante la adversidad, conoces a la gen-te. Cuando recibes un marcador así tienes que bajar las orejas y seguir entrenando .

Por petición de la Asociación Suiza de Futbol, el encuentro se llevó a cabo en horario vespertino con el fin de que pudiera ser transmitido en la señal europea. Los dos equipos tuvieron una pausa de hidratación, debido a los casi 30 grados centígrados de temperatura. Pero la selección tiene que saber ju-gar donde sea , excusó el seleccionador nacional. Me duele en el alma cómo se va la gente a casa, es algo que me lastima. Los cuatro goles son evitables. Con el 1-0 parecía que se acababa el mundo y un equipo bajo mi mando no puede ser así. La culpa es siempre del entrenador, no doy nombres. Soy el máximo responsable de esta derrota .

El Tricolor enfrentará el martes a Turquía, en Carolina del Norte, en su última prueba de preparación antes del comienzo de la Copa Oro. Los turcos derrotaron ayer 2-1 a Estados Unidos en su visita a Connecticut.