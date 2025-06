L

oco mayor diplomado, titulado y togado en los mejores manicomios del mundo y de Sonora, con título registrado.

Alejandro Suárez Ibarra (Hermosillo, Sonora 1924-Ciudad de México 2002), El Loco Suárez, es uno de muchos personajes de la izquierda del siglo XX que, por decisión propia, permanecieron al margen de la historia oficial, lo que le permitió moverse en distintos niveles de la lucha social, hilando en su camino historias de múltiples movimientos sociales trascendentes para la historia mexicana.

De ascendencia yaqui, sobrino nieto de Adolfo de la Huerta, con herencia militar de padres y abuelos; secretario particular del líder campesino Jacinto López, la izquierda enarbolada por Alejandro se alimentó de largas experiencias en luchas campesinas, organización popular, militancia revolucionaria, lo indígena y lo militar, con la impronta rebelde del ser sonorense.

Los sonorenses sufrieron proezas militares de los mayores despojadores de México. Hubo una corriente histórica, después de que los gringos nos arrancaron la mitad del territorio, que creía ilusoriamente que podían despojar a México de más superficie de su territorio. Pero el rechazo a estos aventureros fue de los sonorenses, por eso el sonorense es así. Mi generación tiene una natural tendencia a lo militar, de ahí la fama de atrevidos y locos que tenemos. Somos gente muy temeraria.

Vivió de los 10 a los 13 años en las Islas Marías, donde su padre, Emilio Suárez, se mudó con la familia para trabajar como maestro electricista; sus primeros contactos con delincuentes y presos políticos marcaron su memoria. Su padre murió en las Islas Marías, en una epidemia de meningitis cerebral.

De joven, escritor popular o evangelista en la plaza de Santo Domingo; la flecha le decían al escribano veloz y eficiente; escritor mordaz e imaginativo de teatro guiñol y radio con Don Ferruco u Omar Jasso, El Mocosón. Sus cuentos y relatos de aquella Ciudad de México; su novela autobiográfica El Chiriafas, relato poetizado sobre un periquillo sarniento del siglo XX, perdido entre gran parte de su obra cuando Alejandro es secuestrado por la Brigada Blanca a principios de los años 70.

Volver a comenzar con el ideal que no muere. No me importa que me roben de nuevo mi archivo, o me amenacen otra vez de muerte; no importa, volveré a unir los hilos rotos para engarzar nuevos planes.