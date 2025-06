S

in el apoyo de otros gremios, con su demanda principal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) abrió con resonancia nacional un debate indispensable: revisar la neoliberal reforma Calderón-Beltrones-Issste de 2007 y la Ley-Zedillo-IMSS de 1997 frente a un Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que no paga pensiones dignas (Afore). Para intentar mantenerlo en pie, las administraciones López Obrador/Sheinbaum y sus mayorías parlamentarias aprobaron ajustes-parche que destinan crecientes subsidios fiscales vía una pensión mínima (IMSS 2020) y el Fondo de Pensiones para el Bienestar (IMSS/Issste 2024), pero que no atienden el fondo de la principal demanda levantada por la CNTE: ¡pensiones dignas para todos!, ¡ni vacaciones adicionales ni letras de oro en muros legislativos!

En el plexo central de la seguridad social que demanda la CNTE están los jóvenes y sus pensiones dignas. Toda la técnica y norma jurídica al servicio de este rediseño ubica como su eje a los trabajadores con derecho a pensiones que garanticen ingresos dignos en el retiro, justo lo contrario que hizo la tecnocracia al servicio del Prian al imponer la privatización del IMSS buscando presuntamente incrementar la tasa de ahorro interno, la inversión productiva nacional, la generación de empleo , para así disminuir pasivos pensionarios y su costo fiscal (Zedillo-IMSS 1997), abriendo simultáneamente el lucrativo mercado financiero privado de Afore más aseguradoras especializadas en pensiones y 10 años después repitiendo la irresponsable aventura en la reforma espejo al Issste de 2007.

Hasta ahora, las administraciones López Obrador y Sheinbaum han perdido la oportunidad de poner toda la técnica y norma jurídica a la altura del potente reclamo social que exige intervenir en el asunto público. Los dos ajustes-parches AMLO: IMSS (2020), en especial el cuestionado, financieramente inestable y de pobre manufactura y diseño, Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB 2024: IMSS/Issste), mantienen sólo de palabra la promesa incumplida de ambos para corregir de raíz el profundo agravio pensionario neoliberal.