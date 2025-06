Cual contadores, el personal debe ser preciso, exacto, mientras los enlaces deben hacer lo propio con la identificación del folio de cada boleta para que coincida con la caja a la que pertenecen. Nadie puede equivocarse.

Y en esta mecánica se olvidan un tanto del valor o análisis político de lo que encuentran.

Además, todo está siendo videograbado y transmitido en vivo por YouTube las 24 horas del día, y sólo para este distrito fueron acreditados 800 observadores electorales.

Cuando llega el paquete, todas las boletas se cuentan. Por ejemplo, si de una casilla recibimos 2 mil 250 boletas, son las mismas que tenemos que registrar y almacenar , explica con toda paciencia Andrés Pérez, vocal ejecutivo de esta junta distrital, pese a lo agotador que ha sido para ellos este proceso.

Los auxiliares, consejeros y personal tienen el manual bien estudiado porque identifican al vuelo cuando un voto no es válido; la circunstancia más evidente de nulidad es cuando el elector optó por poner un monumental tache a lo largo y ancho de la boleta o singulares mensajes.