Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 7 de junio de 2025, p. 4

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el incendio que provocaron maestros disidentes en oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Lamentó que frente a la apertura al diálogo por parte de su gobierno, hay encapuchados, rompen la puerta de Gobernación y queman oficinas , por lo que reiteró que la CNTE debe deslindarse o asumir la responsabilidad de esos actos violentos.

De nuestra parte, apuntó, no hay cerrazón. ¿Quieren que caigamos en la provocación? No vamos a caer , y si los maestros lo que quieren es ganar el apoyo popular sobre sus demandas, esa no es precisamente la forma; al contrario, lo que reciben es falta de respaldo .

Aclaró que canceló la inauguración –ayer– del Hospital General del IMSS-Bienestar en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante un anuncio de que iba a haber una provocación. Mejor movimos el día; ya iremos en otra ocasión .

Recordó que cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador iba a inaugurar el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Tlapa hubo provocaciones , en referencia a la protesta que entonces realizaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).