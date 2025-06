Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 7 de junio de 2025, p. 19

Madrid. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que su intención es respetar el calendario democrático y celebrar las elecciones generales en 2027, como está previsto. La declaración tuvo lugar en medio de una creciente presión por parte del Partido Popular, que exige un adelanto electoral ante la oleada de escándalos de corrupción que afectan al Ejecutivo y la parálisis legislativa provocada por su débil mayoría en el Congreso.

Sánchez no declaraba ante los medios de comunicación desde finales de abril, poco después del histórico apagón eléctrico que puso en duda el sistema de infraestructuras del país y tras el estallido de varios escándalos de corrupción en su entorno. El caso más grave involucró a su ex secretario de organización y ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, señalado por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo.

Conspiran contra investigaciones

Además, durante la última semana se divulgaron grabaciones en las que se escuchaba a Leire Díez, militante destacada del partido y cercana a la dirección política, conspirar para frenar las investigaciones judiciales contra la cúpula del partido y desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lideraba las indagaciones.