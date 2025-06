▲ Partidarios del ex mandatario bloquearon vialidades por la exclusión de éste en la jornada electoral. Foto Afp

Santa Cruz., El candidato a la presidencia de Bolivia de cara a las elecciones generales de agosto por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, fue registrado oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que al mismo tiempo cerró toda posibilidad de participación al partido que postula al ex mandatario Evo Morales para una quinta relección. En tanto, 10 candidatos más se mantienen en la carrera presidencial, aunque la autoridad electoral aún debe pronunciarse sobre los contendientes definitivos.

El plan del imperio se consuma

Andrónico Rodríguez, también presidente del Senado, celebró su habilitación como candidato al tiempo que lanzó duras críticas contra el gobierno de Luis Arce y remarcó que tendrá siempre presente al ex presidente Morales, aunque él ya no me quiera .

Tenemos que avanzar, queridos hermanos y hermanas, como un solo hombre. A partir de hoy, sin dudar, tenemos el vehículo, tenemos la llave y tenemos el piloto; a correr en este proceso electoral, pensando en Bolivia y la patria , señaló.

Por su parte, Morales afirmó: el plan del imperio se consuma mediante un Tribunal Constitucional que actúa como francotirador: restringe y habilita la participación electoral a pedido. La consigna es clara, entregar al gobierno a la derecha y legitimar la elección con candidaturas pactadas que cuiden sus espaldas , escribió en su cuenta de X.

La contienda se desarrolla en un contexto de fuerte crisis económica y alta tensión social y política, con bloqueos camineros que mantienen paralizado el país por parte de los partidarios de Morales, quienes exigen la renuncia de Arce y la aprobación de la candidatura del líder cocalero pese a los obstáculos legales.