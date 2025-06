Ap y Prensa Latina

Sábado 7 de junio de 2025, p. 16

Deir Balah., Los palestinos hicieron ayer ceremonias del inicio del Eid al Adha, una de las conmemoraciones más importantes del islam, en la devastada franja de Gaza con oraciones al aire libre frente a mezquitas y hogares destruidos, mientras la ofensiva israelí dejó en 24 horas al menos 42 muertos. En tanto, Tel Aviv anunció el deceso de cuatro soldados y cinco heridos en Jan Yunis.

Es la peor fiesta (del Eid) que ha vivido el pueblo palestino debido a la injusta ofensiva israelí , señaló Kamel Emran después de asistir al rezo en Jan Yunis.

No hay comida, no hay harina, no hay refugio, no hay mezquitas, no hay hogares, no hay colchones... Las condiciones son muy duras , añadió el gazatí.

La festividad islámica comienza el décimo día del mes lunar islámico de Dhul-Hijja, durante el hajj en Arabia Saudita, la peregrinación musulmana anual a La Meca, viaje que los musulmanes de Gaza no pudieron realizar por segundo año consecutivo.

Perdimos nuestro hogar, dinero y todo , aseguró Sanaa al Ghola, una mujer desplazada que lloraba entre los escombros de un cementerio mientras sostenía la foto de su hijo, Mohamed, asesinado el mes pasado en un bombardeo israelí, cuando fue a la casa de su abuelo a buscar harina. No hay más Eid después de que te fuiste, hijo mío afirmó.

En el campamento de refugiados de Al Mawasi, Tahrir Abu Jazar, de 36 años, calentó lentejas sobrantes y cocinó arroz, pero se quejó de que no tenía pan para sus cinco hijos que estaban sentados en el suelo desnudo de su tienda de campaña. No hay celebraciones de Eid ahora, ya que no hay ropa nueva, carne, regalos, ni alegría .

Mientras, los ataques de Tel Aviv dejaron 42 muertos, entre ellos tres periodistas, y cuatro soldados israelíes perdieron la vida cuando una bomba detonó y causó el derrumbe de un edificio sobre las tropas que despejaban el área, lo que elevó a ocho el número total de militares muertos esta semana.

Ultiman a 100 palestinos

Al menos 110 palestinos perdieron la vida y 583 resultaron heridos desde que los centros de reparto desuministros de la Fundación Humanitaria de Gaza (GDF), contratada por Israel con respaldo de Estados Unidos, comenzaron a operar a finales de mayo.