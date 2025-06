Todos fueron víctimas de detención arbitraria. A varios se los llevaron al municipio de Cruz Grande, donde los torturaron. Ahí estuvieron Efrén Cortés y Éricka Zamora; pero a 27 años de la masacre no se ha investigado a nadie , lamentó.

Chilpancingo, Gro., A 27 años de la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres, las viudas de los 10 indígenas mixtecos asesinados y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo castigar la actuación del general Alfredo Oropeza Garnica, la del ex gobernador de Guerrero Angel Aguirre Rivero, y al ex presidente Ernesto Zedillo, a quienes responsabilizaron del crimen.

Barrera Hernández señaló que el nuevo gobierno federal no está dispuesto a investigar al Ejército, y lo hemos constatado; es muy grave que en los gobiernos de la 4T se imponga la visión de proteger a la milicia. Por esa razón vamos a insistir en que no habrá paz en Guerrero, si no hay justicia para las víctimas de esos crímenes.

Comentó que a la fecha, la primaria Caritino Maldonado Pérez, donde se perpetró la masacre de campesinos, sigue cerrada, y las comunidades sin los servicios básicos por rebelarse ante la opresión.

Narró que el día de la tragedia, los soldados esperaron a que oscureciera y a las 21 horas los rodearon cuando estaba reunidos en la escuela rural, y esperaron la madrugada del 7 de junio de 1998 para atacar. ¡Salgan perros! Les gritó el general Garnica. A pesar de que líderes y comisarios indígenas salieron con los brazos en alto, fueron ametrallados en la cancha de basquetbol.

Eustolia, una de las viudas, expuso que han luchado 27 años. En ese tiempo, la comunidad mixteca fue acusada de albergar a miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.