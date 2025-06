Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 7 de junio de 2025, p. 21

Chilpancingo, Gro., Campesinos productores de mezcal y maíz de la comunidad de Zihuaquio, en el municipio de Coyuca de Catalán, demandaron a las autoridades estatales y federales la instalación de una Base de Operaciones Mixtas fija en la locali-dad, luego de que entre el miércoles y ayer un grupo delincuencial irrumpió en su pueblo, ha amenazado a mujeres, niños y ancianos que se han desplazado por temor a ser asesinados.

Los pobladores también piden ayuda para vender ocho mil litros de mezcal y unas 30 toneladas de maíz, que no han podido comercializar por la violencia.

En entrevista telefónica, el productor Sergio, informó que tras la incursión de los criminales a la comunidad en lo alto de la Sierra Madre del Sur, en la Tierra Caliente de Guerrero, arribaron efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, pero este jueves les comunicaron que se marchaban del pueblo, incluso esta mañana (de viernes) encendieron sus vehículos y se fueron paulatinamente .