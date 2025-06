Roisin O’connor

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 7 de junio de 2025, p. 7

Billy Joel reveló que intentó quitarse la vida dos veces después de tener una aventura con la esposa de su mejor amigo.

El cantante, de 76 años, está actualmente bajo tratamiento por un raro trastorno cerebral que lo obligó a cancelar su gira por Estados Unidos, así como los dos conciertos que tenía programados en Reino Unido.

Ahora es el protagonista de un nuevo documental, Billy Joel: And So It Goes, cuya primera parte se estrenó el jueves en el Festival de Tribeca, en Nueva York.

Según reportan medios estadunidenses, Joel revela en la película que, luego de tener un romance con la esposa de su ex compañero de banda en Attila, Jon Small, intentó suicidarse dos veces y terminó en coma.

Cuando Joel y Small, entonces jóvenes veinteañeros, formaron la banda, la futura estrella de Piano Man se mudó con Small, su esposa Elizabeth Weber y su hijo.

Bill y yo pasábamos mucho tiempo juntos , afirma Weber en el documental, y agregó que su relación fue construyéndose lentamente .

Cuando Small empezó a sospechar que algo pasaba entre los dos, Joel habría confesado: Estoy enamorado de tu esposa .

Rompehogares

Me sentía muy culpable por ello , confesó el cantante de Uptown Girl, de acuerdo con People. Tenían un hijo juntos. Me sentía un rompehogares. Estaba enamorado de una mujer y recibí un puñetazo en la nariz; me lo merecía. Jon estaba muy molesto. Yo estaba muy molesto .

Esta pelea resultó en la disolución de Attila y le puso fin a la amistad entre Joel y Small durante un tiempo.