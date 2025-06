I

niciar un festival de cine mexicano a mediados de los años 80 fue ciertamente un acto de osadía –algunos dirían de insensatez–, pues esa década ha quedado como la más desafortunada en la historia de nuestro cine. Una abundancia avasalladora de las llamadas sexicomedias y de aventuras fronterizas aplastaban cualquier intento de cine de autor legítimo.

Eso no intimidó a Jaime Humberto Hermosillo, ni a Raúl Padilla en su iniciativa de fundar en Guadalajara la primera Muestra de Cine Mexicano en 1986, una especie de oasis refrescante en ese páramo en que se había convertido el cine mexicano. Los invitados a toda la muestra fuimos un puñado de críticos de casa: Emilio García Riera, Eduardo de la Vega y quien esto escribe. También hubo extranjeros: el español Diego Galán, el neoyorquino Elliott Stein y el canadiense Robin Wood. La programación no era muy amplia, pero interesante.

Haciendo a un lado falsas modestias, Hermosillo presentó una retrospectiva de su propia filmografía, cosa de especial interés para los críticos de fuera quienes sólo conocían algunos títulos. También participaron algunos largometrajes dignos, muy pocos. Y, sobre todo, cortos producidos por las escuelas de cine –en ese entonces había sólo dos en todo México: el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. La mayoría de los directores fueron convocados a presentar sus ejercicios.

Lo importante es que también había producción de la ciudad sede. Uno de esos trabajos, el corto Doña Lupe, fue el promisorio primer paso de una carrera que, a la postre, resultaría fundamental en el panorama mundial del cine fantástico: la de Guillermo del Toro.

La muestra siguió creciendo con el tiempo. Hermosillo dejó de dirigirla después del tercer año y otras personas entraron al quite. Quien más duró en esa primera época fue Mario Aguiñaga, que también era funcionario en el Imcine.

Los siguientes relevos en el mando fueron tan imprevisibles que hasta a mí me tocó dirigir la muestra, en el año de 1997. Raúl Padilla me ofreció dicha responsabilidad y acepté en un acto de inconsciencia. Es el trabajo más difícil y estresante que me ha tocado desempeñar en toda mi vida.