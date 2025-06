Y no, hay que pagar por venir a jugar con tu país, debes sentir un orgullo llevar el escudo, entonces me da mucho gusto por los jugadores. No se compara un Mundial de Clubes con uno de selecciones, y más si es en tu casa , sostuvo.

Hablé con Huescas, le dije que en este momento no aplicaba para ser jugador de la selección por temas extrafutbolísticos. Intento ser congruente; he pedido seriedad los 365 días, las 24 horas. Tenemos que predicar con el ejemplo. No hizo nada grave, a mí me han multado en España por exceso de velocidad, pero las leyes son las leyes y hay que respetarlas , aseveró.

Chávez, Lara y Tala, titulares frente a Suiza

Por ahora, Aguirre se enfoca en los amistosos contra Suiza y Turquía, los cuales servirán de preparación para la Copa Oro, que se llevará a cabo del 15 de junio al 7 de julio.

Para el encuentro ante Suiza, que se disputará este sábado en el Rice-Eccles Stadium, en Salt Lake City, Utah, Aguirre reveló que pondrá a prueba a los juveniles Mateo Chávez, quien recientemente fichó con el AZ Alkmaar de Países Bajos, y Emilio Lara, del América. En el arco estará Raúl Tala Rangel (Chivas), pues el veterano Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón (Águilas) tardaron un poco más en reportarse a la concentración.

El Tricolor también tendrá de adversario a Turquía el 10 de junio en el estadio Kenan, en Chapel Hill, Carolina del Norte. Si bien El Vasco ya anunció la lista de jugadores para la Copa Oro, señaló que estos partidos le servirán también para conocer a otros elementos como Emilio Lara, Juan Sánchez Purata, Gilberto Sepúlveda, Ramón Juárez y Jeremy Márquez.