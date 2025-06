▲ El Conejito Saviola, ex jugador azulgrana, es embajador de la Fundación FC Barcelona que presentó Deporte que transforma, producción en la que ex futbolistas del club recorren zonas remotas donde existen problemas graves para cubrir necesidades básicas. Foto @fundaciofcb

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 7 de junio de 2025, p. 9

En las comunidades que rodean las fronteras entre Chile y Perú, los niños conviven con la pobreza y juegan al futbol. Muchos no tienen otro sitio adónde ir, luchan a diario contra la lógica de sobrellevar los días en lugares de paredes despintadas que no tienen baño ni tuberías. La Fundación FC Barcelona retrata parte de esa realidad en el documental Deporte que transforma, producción en la que ex jugadores del club como Juliano Belletti, José Edmilson y Javier Saviola recorren zonas remotas donde existen problemas graves para cubrir necesidades básicas como el acceso al agua potable, el saneamiento o una alimentación equilibrada.

En el caso de México, la institución social y deportiva de la ciudad catalana proyecta imágenes del municipio de Calakmul, en Campeche, con edificios carcomidos por la humedad y puertas de madera que delatan los elevados índices de pobreza en las comunidades indígenas. Esta iniciativa, que ha implementado la entidad comunitaria Fondo para la Paz, ha beneficia-do a más de 660 niños en zonas de pocos recursos.

El deporte es una herramienta mágica que mejora la vida de los niños , afirma Marta Segu, directora general de la fundación durante el acto de presentación.

Mientras el futbol se encuentra en casi todos los pasajes del video, la española se detiene en una de las fotos de Lionel Messi que circulan en redes sociales. El argentino, todavía joven y de pelo largo, aparece sentado al lado de una bañera cargando a un bebé de seis meses, de ascendencia africana, en un calendario especial de 2008. En aquel entonces no sabíamos nada especial sobre el bebé , recuerda; Messi tenía 19 años, era un talento increíble, pero también extremadamente tímido. En la fundación decidimos organizar la sesión de fotos. Con el tiempo nos dimos cuenta de que ese pequeño era Lamine Yamal, la actual estrella del Barca .