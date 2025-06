La historia de esta obra se remonta a 1963, cuando Terry Riley estaba en París para grabar la música incidental de la obra de teatro The Gift, de Ken Dewey, mientras trabajaba en un bar como pianista nocturno. La música que hizo para esa obra de teatro experimental incluyó el clásico de Miles Davis, So What, del disco Kind of Blue, y la hizo con otro trompetista inmortal: Chet Baker y su cuarteto.

Ya en este espacio hemos reseñado grabaciones de esta obra monumental, desde el disco inicial en el que participó el propio compositor, Terry Riley, hasta ejemplos recientes, como la formidable versión del grupo Bang in a Can, con la participación de Maya Beiser.

Maya Beiser es violonchelista, gran maestra de la vanguardia, mientras Terry Riley es uno de los más grandes compositores vivos cuya partitura In C (En Do) es el gran clásico de la música contemporánea.

El nuevo disco de Maya Beiser es una ceremonia de meditación. Se titula Maya Beiser x Terry Riley: in C, y es un mural gigantesco de sonidos.

Ya hemos reseñado en este espacio las aventuras de Maya Beiser con música de Bach, Messiaen, Led Zeppelin, Nirvana y su propia versión al álbum póstumo de David Bowie, Blackstar.

Para entrar al laberinto que significa la obra En Do, Maya Beiser hizo el siguiente planteamiento:

“Para mí −dijo− la obra En Do de Terry Riley es un amalgamiento de una fuente abierta y un texto sagrado. Al grabar este disco, me interesé en encontrar las conexiones fortuitas tanto rítmicas como melódicas que resultan de reconstruir las 53 células motívicas en una serie de secuencias en violonchelo, flotando sobre un continuo en Do de drones (término musical que remite a repetición) en la cuerda Do del violonchelo.

“Este disco −continúa Maya− explora de qué manera el mundo misterioso de la cuerda Do, con sus sobretonos armónicos, nos revela y remodela la obra de Terry hacia una manera más íntima y más expansiva de esa composición clásica. Este es un viaje solitario en una pieza originalmente creada y que había sido siempre interpretada como una experiencia comunitaria.”

Hay que hacer notar que Terry Riley es practicante de budismo y convive con comunidades culturales de la India y otras vertientes humanísticas. De manera que sus composiciones siempre tienen un componente espiritual muy poderoso. En el caso de su obra En Do, hay un componente chamanístico muy fuerte y la clara intención de crear en el escucha un satori; es decir, una revelación muy profunda de lo que en budismo se denomina la realidad real , un camino hacia la iluminación.

También es muy relevante subrayar que Terry Riley compuso En Do en plena revolución jipi, de manera que la palabra sicodelia viene como anillo al dedo a su obra. El propio Terry lo declara así: Estoy convencido de que la música, el chamanismo y la magia están interconectados, y cuando se está consciente de eso, es posible hacer el uso más hermoso de la música .

Es tiempo de referir uno de los momentos claves de toda la cultura rock: los integrantes del grupo The Who se toparon una buena noche con un casete con la obra En Do y la escucharon la noche entera hasta el amanecer, entonces buscaron hacer contacto con Terry Riley para pedirle autorización de usar un fragmento de esa obra y fue así como nació lo que en mi consideración es la obra maestra de The Who: Baba O’Riley.

Y hablando de autorización. Mientras otros colegas de Terry Riley son muy celosos con los derechos de autor, él de manera consciente y voluntaria nunca registró esa obra a su nombre, para declararla obra libre , tal como lo es.

Además de recomendar la escucha de Baba O’Riley con Los Quién y con Bang on a Can, pongamos a sonar una versión canónica que viene al caso, el disco titulado Terry Riley in C, de 2017, que él grabó con los Brooklyn Raga Massive, con resultados realmente extáticos. Un frenesí del alma. Podemos observar, porque toda la música de Terry Riley es sinestésica, a bailarines derviches girando hasta horadar el cielo y formar un portal dimensional a través del cual navegamos en un rapto.

Del disco de Maya Beiser con la obra En Do nos queda flotando en la mente el momento en el cual comenzamos a levitar merced al vaivén imperceptible de la cuerda Do del violonchelo de Maya, donde nacen sonidos de la nada y es en la nada donde navegamos, ingrávidos, libres, en éxtasis.

Hay muchas conexiones en la versión de Maya Beiser, como suele suceder en toda paráfrasis de obras maestras. Por ejemplo, hay pasajes donde claramente percibimos el universo de Philip Glass, otro compositor mal llamado minimalista sin que lo sea, en particular atmósferas provenientes de Powaqqatsi y Koyaanisqatsi, y así las veredas de este transitar por los recovecos de nuestra alma, que eso y no otra cosa es la obra En Do: un viaje a nuestro interior.

OM MANI PADME HUM.

