Reprochó al compareciente no haber aplicado los preceptos éticos de los que habló en su exposición para aceptar la decisión de los legisladores y anticipó que el voto del PRI no cambiará .

El ex funcionario consiguió un amparo que dejó insubsistentes los procesos de ratificación del Congreso local en 2020 y 2023, que fueron resueltos en sentido negativo, ante señalamientos de abuso sexual en contra de sus hijas, y ordenó al Legislativo reponerlos.

Royfit Torres González, de Movimiento Ciudadano, en el mismo sentido de Larios recordó que en dos ocasiones ya fue rechazada la ratificación: me parece lamentable que estemos aquí en una tercera ocasión tratando de cambiar un resultado; nos pueden decir cómo emitir los dictámenes, cómo mejorarlos, cómo fundarlos y motivarlos, lo que no nos pueden decir y no lo van a lograr con ningún amparo es cómo vamos a votar y dejamos claro que vamos a seguir votando en el mismo sentido, en contra .