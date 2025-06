“E

ntonces, pues, lo que ocurrió en México el pasado domingo 2 de junio no fue un avance democrático sin precedentes en la historia del país –y del mundo, si mucho me apuran–, ni el primer paso para dejar atrás estamentos de impartición de injusticia e impunidad, y ni siquiera un esfuerzo memorable de la sociedad misma para entender cómo funciona, cómo disfunciona y cómo debe funcionar el Poder Judicial. No, qué va: fue un fraude, una gigantesca e inescrupulosa manipulación, una burla a la democracia, una herida mortal a la división de poderes y el avasallamiento definitivo de los tribunales para ponerlos bajo el mando de una presidencia despótica, dictatorial y para colmo, subordinada al antecesor en el cargo.”

Por increíble que parezca, ésta es la percepción que intentan socializar los añorantes personales y corporativos del viejo régimen, los que vieron consumada, en la elección judicial, la pérdida del último bastión institucional que les quedaba. En lo sucesivo, su resistencia a la transformación tendrá que limitarse a pequeños, pero persistentes sabotajes desde cargos menores de la administración, a los deslindes rezongones desde los gobiernos estatales que aún conservan, a un maridaje cada vez más inocultable con el ámbito delictivo o a la búsqueda de protección avasallante en las oficinas de Washington. No sólo perdieron a los ministros y jueces que les permitían obstaculizar de manera sistemática las políticas públicas de la Cuarta Transformación, sino que se quedaron sin el manto, o mejor dicho, la toga, que solapara sus trapacerías y sus delitos financieros, fiscales y comunes. El golpe que sufrieron es demoledor.

Desde luego, la Suprema Corte de Norma Piña y secuaces no será sustituida en un acto mágico por una corte celestial. No todos los que en breve ocuparán los estrados serán personas íntegras y honestas –y algunos que alcancen el cargo perderán en él esas cualidades, porque así es la naturaleza humana–, además de que llegarán algunos faltos de experiencia y la curva de aprendizaje será costosa. Por lo demás, el relevo de juzgadores será un momento delicado en el que se deberá vigilar que no desaparezcan expedientes y pruebas, por no mencionar bienes inventariados.

Ciertamente, habría sido maravilloso que los comicios judiciales hubiesen tenido una participación al menos semejante al promedio de las elecciones legislativas y municipales en el país, pero ese objetivo era inalcanzable en un ejercicio sin precedentes que resultó, además, complicadísimo para todo mundo, desde los comités de selección de los aspirantes hasta los ciudadanos que se toparon en las urnas con una decena de boletas en cada una de las cuales había que consignar una serie de números y cuidar, encima, que éstos coincidieran con los colores de las ramas judiciales para las cuales se estaba votando.