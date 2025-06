Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 6 de junio de 2025, p. 3

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este jueves su enérgico desacuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que otorgó inmunidad a los fabricantes de armas en virtud de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas.

La Corte argumentó que no se logró demostrar que las empresas ayudaran e instigaran el tráfico ilícito de armas, por lo que revocó la decisión anterior de la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda presentada por el gobierno mexicano. El caso será devuelto al tribunal de distrito correspondiente para que continúe conforme a lo establecido en esta resolución.

“El argumento central, publicado esta mañana en el sitio web oficial de la Corte, fue que no se probó que las empresas ‘ayudaran y facilitaran’ (‘aiding and abetting’) el tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo argumento planteado, referente a la ‘proximidad del daño’ (‘proximate cause’)”, señaló la SRE en un comunicado.

La dependencia agregó que continuará empleando todos los recursos legales y diplomáticos a su alcance para combatir el tráfico ilícito de armas. México ha presentado argumentos sólidos que evidencian el daño que estas empresas ocasionan al país, y reafirma su compromiso de luchar contra el flujo ilegal de armamento y la responsabilidad de quienes lo permiten, ya que esto alimenta la violencia y fortalece a los grupos delictivos que amenazan la paz y seguridad de las familias mexicanas.