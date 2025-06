ontinuando la descripción de las relaciones autoritarias en la fábrica capitalista (CPL), que ya antes han contrastado con las que prevalecerían en el socialismo (SCL) de acuerdo con Marx (Mx), Márkus, Kis y Bence (MKB), en How is Critical Economic Theory Possible? señalan que “La organización CPL de la fábrica de hecho complementa la desorganización CPL de la economía como un todo y citan a Mx: puede incluso sostenerse como regla general que mientras menos autoridad preside sobre la división social del trabajo (Tr), más se desarrolla la división en la fábrica y más está ésta sujeta a la autoridad de una persona . Con la evolución de la industria mecanizada de gran escala se desarrolla la concentración y centralización del capital, tendencia que apunta a despojar a los individuos de la propiedad de los medios de producción (Pr) y transformar éstos, por el desarrollo de las fuerzas productivas, de medios y productos de la producción privada, a medios de producción y propiedad social de los ‘productores asociados’ (PA). La conclusión es sorprendente: la abolición del modo CPL de Pr en su propio seno . Es sobre la base de esta irresistible tendencia a la concentración y la centralización (CC), entre otras cosas, que Mx predice la inevitabilidad histórica de la expropiación de los expropiadores: La centralización de los medios de Pr y la socialización del trabajo al final llegan a un punto en el que se vuelven incompatibles con su envoltura capitalista . Si, como Mx supone, dicen MKB, la economía en su conjunto puede organizarse como una única fábrica, cuya propiedad es de los PA, ¿por qué éstos no habrían de supervisar la operación de la economía como un todo? Si la producción de una fábrica está dirigida por un plan, ¿por qué no podría la economía SCL como un todo funcionar sobre las líneas de un plan? La combinación de los factores de la Pr no se basaría en los intercambios del mercado, sino en una distribución centralizada. ¿Por qué no podrían las proporciones naturales de la Pr al nivel de toda la sociedad ser reguladas mediante cálculos directos de los valores de uso (VU) requeridos? Como quiera que sea que Mx imaginara la estructura de la asociación de productores (AP), esperaba que fuese un órgano de participación democrática. Los autores explican las ideas de Mx y de Engels de cómo funcionaría el SCL: pensaban que el Estado tomaba posesión de los medios de Pr a nombre de toda la sociedad y que la interferencia del Estado se iría haciendo superflua hasta desaparecer: el gobierno sobre las personas sería remplazado por la administración de las cosas y por la conducción del proceso de Pr. Ejecutaría las metas de Pr determinadas por la AP. Identificar las necesidades sociales (NS) y marcar las metas de Pr serían tareas de la comunidad como un todo. La AP sería el marco institucional en el que se contarían las NS, identificadas en la relación entre personas y VU. Una vez definidas las tareas de Pr, la identificación, cuantitativa y cualitativa, de las fuerzas de producción determina los costos de Pr de los bienes necesitados y cómo deben asignarse los recursos. Un órgano separado tiene que darles seguimiento a las capacidades sociales productivas, al ‘ingreso’ y los ‘gastos’, a la productividad de las unidades. Manejar las funciones de contabilidad y registro es lo que la administración de las cosas significa para Mx, suponiendo la comunidad de los medios de producción. La economía queda subordinada a la voluntad de la AP.

La administración de las cosas involucra instruir a los trabajadores sobre lo que deben hacer, pero una vez que el CPL se ha desmantelado, los procedimientos de administración de las cosas serán muy simples e inteligibles y no requerirán educación especial, por lo cual no será necesaria una burocracia especializada, sino que los propios productores, con un sistema de rotación, podrán realizarla. El carácter de economía planeada haría técnicamente posible el control consciente de la economía. La previsión social remplazaría la regla ciega de la oferta y la demanda. Todo esto según Mx. La AP provee a la comunidad de un marco adecuado para determinar las NS directamente sin el efecto distorsionador de la demanda efectiva. Permite a los miembros de la sociedad decidir libremente lo que quieren y lo que no quieren. La administración de las cosas se dirige con criterios de VU y eficiencia económica. Los siguientes contrastes entre SCL y CPL le sirvieron a Mx para definir el papel de la economía SCL en la historia: organización versus anarquía, planeación vs. correcciones retrospectivas de los desequilibrios; el dominio de las NS vs. el dominio del motivo ganancias; asignación directa de factores de la producción y de bienes de consumo vs. asignación a través de los mecanismos reificados del mercado. Los PA determinan sus N directamente y comunican a la instancia administrativa central qué y cuanto debe producirse. La instancia central toma en cuenta las capacidades productivas y determina qué unidades productivas deben producir qué parte de los bienes requeridos, usando qué cantidades de trabajo vivo y muerto; y selecciona la tecnología más eficiente para producir cada bien. Estos cálculos sirven no sólo para la asignación presente de recursos, sino para el desarrollo racional de las fuerzas productivas. Determina el tiempo medio de trabajo para producir una unidad de cada bien. El lector, dicen MKB, puede pensar que Mx anticipaba la teoría de la economía natural centralizada que sostiene que una vez que los mercados y sus mecanismos de determinación de precios son eliminados, ya no se podría establecer una métrica común para comparar los gastos de diferentes sectores de la Pr, pero aclaran que esta no era la idea Mx, quien tenía claro que sería necesario calcular la eficiencia y que, para ello se requiere una métrica común. Algunos defensores de la economía natural asumían que la economía dejaría de crecer; otros se apoyaban en analogías con la economía de guerra o la economía campesina patriarcal. Mx tenía en mente algo muy diferente: una economía SCL con desarrollo técnico y despliegue de las N humanas, que entregaría más, y no menos bienes, que el CPL. Lo último que hubiera querido Mx es resolver las contradicciones del CPL frenando el progreso. Pensaba: si la igualación del valor de cambio es sólo la forma manifiesta de la igualdad del trabajo, ¿por qué no sería posible hacer cálculos directos en términos de trabajo y no indirectamente en términos de precios de mercado? Así, Mx no tuvo que ir en contra de la corriente científica principal cuando supuso que todos los gastos económicos pueden ser expresados en una unidad de medida común: el tiempo de trabajo.

