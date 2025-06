Reyes Martínez Torrijos

Viernes 6 de junio de 2025

La prohibición del corrido tumbado junto con otras expresiones musicales que ensalzan la violencia puede generar un mercado negro y la multiplicación de espacios clandestinos que encomien el crimen y donde se distribuyan drogas ilícitas sin problema, alertó la maestra en estudios políticos y sociales Sandra Oceja Limón.

En fechas recientes en niveles municipal y estatal de gobierno se han tomado medidas contra la apología del delito o la violencia, en entidades como Nayarit, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Quintana Roo y el estado de México.

Culturas atravesadas

La legislatura local de Aguascalientes prohibió los narcocorridos en la entidad, con penas de hasta un año de prisión. La disposición entró en vigor antes del inicio de la conocida Feria Nacional de San Marcos, que concluyó el 11 de mayo.

Oceja Limón dijo a La Jornada que no existe una solución sencilla para contrarrestar algo que avanzó como un virus y que es funcional en el país porque hay una cultura donde no sólo se gestó, sino que la produce y la reproduce .

Explicó que México está conformado por un montón de culturas atravesadas por productos hegemónicos, y uno de ellos es el corrido tumbado. Tan es así que se escucha en todos lados y se está prohibiendo. Forma parte de un conjunto de representaciones, prácticas y productos que van en esta capa dominante de la industria musical y, por lo tanto, dentro de la cultura mexicana .

Redes sociales

La socióloga detalló que el corrido tumbado y los narcocorridos no entraron al mercado vía las disqueras, sino por las redes sociales; cuando empezaron a producir dinero fueron tomados en cuenta por la industria musical, no porque le interese educar o no al pueblo, sino porque dejan ganancias .

Comentó que hay quien se ha atrevido a declarar que el corrido tumbado al enunciar denuncia la violencia, pero esas personas pierden de vista que esa enunciación no es un acto de resistencia, sino un acto capitalista, productor de dinero. Ahí es donde estamos en un callejón sin salida .

Recordó que en 2024 viajó a Reino Unido, y en Londres “en más de seis automóviles con británicos, venían escuchando corridos tumbados a todo volumen. A uno de ellos le pregunté si sabía lo que las letras decían y contestó que no, pero que le gustaba la música, porque esa es la parte atractiva del corrido tumbado.

A diferencia del reguetón, el corrido tumbado recupera instrumentos acústicos muy identificados con la llamada música popular mexicana, de la vieja línea de corridos decimonónicos, del chotís, de la polka; van a introducir instrumentos como la tuba, el tololoche, la docerola, etcétera, y gestan algo muy interesante y melódicamente atractivo.

Sandra Oceja destacó la complejidad del tema, pues se ha asociado a esas producciones musicales con poblaciones sin educación formal o marginales, lo que “es una mirada clasista y racista. En mucho tiene que ver una parte de la academia que se ha encargado de legitimar que la violencia sólo alcanza los estratos bajos, con discursos de ‘pobreza es igual a crimen’”.