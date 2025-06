▲ El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró que la relación comercial con México puede fortalecerse si se replantea con una visión que beneficie a ambas partes. Podemos impulsar sus sectores estratégicos, pero no puede seguir haciéndose a costa del trabajador estadunidense . Foto Afp

Lutnick afirmó que México posee grandes activos, como una población trabajadora, energía y recursos naturales, que pueden aprovecharse mejor. La idea no es quitarles horas ni trasladar toda la producción, sino identificar, junto con México, los sectores más adecuados para su economía. Deberían apostar por industrias como la minería y la refinación , señaló.