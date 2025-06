L

a reciente firma de una carta de intención entre la Secretaría de Economía y el Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) de la University College London fue presentada como un paso hacia una transformación económica con justicia social y sostenibilidad. Según el comunicado oficial, se trata de una alianza para diseñar políticas públicas orientadas a misiones, bajo el enfoque promovido por Mariana Mazzucato.

Sin embargo, más allá del entusiasmo diplomático, este gesto revela una problemática estructural: la persistente subordinación intelectual que condiciona la formulación de políticas públicas en México.

¿Qué puede aportar ese instituto británico que no puedan ofrecer instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, El Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México o los 26 Centros Públicos de Investigación? No es una cuestión de capacidad técnica, sino de jerarquías simbólicas: el saber validado en inglés sigue pesando más que décadas de pensamiento crítico producido en México.

Lo paradójico es que esto ocurre bajo un gobierno que se proclama soberano, progresista e innovador. Se enarbola un discurso de ruptura con el pasado neoliberal, pero se repiten sus mismas prácticas: consultar a Harvard ayer, a Londres hoy. La diferencia es de acento, no de lógica. El colonialismo epistémico permanece intacto, sólo que ahora se disfraza de modernidad crítica.

No se trata de negar los avances sociales del actual gobierno, sino de señalar que éstos pueden verse anulados si se reproduce, bajo nuevos lenguajes, el mismo patrón de dependencia. Porque la dependencia no es sólo económica o tecnológica: también es epistémica. Se recurre a universidades extranjeras sin establecer siquiera un diálogo con las nacionales. Y lo más grave: se ignora sistemáticamente a más de 46 mil integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, muchos con obra y experiencia en política industrial, innovación y desarrollo. No se les consulta. No se les convoca. No cuentan.

Esto no es una anécdota, sino una expresión del colonialismo académico, como lo define Boaventura de Sousa Santos: la creencia de que el conocimiento verdaderamente válido sólo puede provenir del Norte global. Es lo que también advirtieron Pablo González Casanova y Enrique Dussel: la dependencia no sólo se manifiesta en la estructura productiva, sino también en la forma de pensar.