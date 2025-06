Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y a la construcción de un sistema legal más justo e incluyente. Su anuncio de no portar toga al asumir el cargo de ministro demuestra su compromiso con una justicia menos elitista y más cercana a la gente, dejando atrás los símbolos de privilegio y arrogancia que han caracterizado al Poder Judicial.

Frente a las críticas de sectores conservadores que han cuestionado la legitimidad del proceso, lo ocurrido debe entenderse como un esfuerzo democrático inédito por abrir el Poder Judicial a la participación popular, combatir la impunidad y establecer una verdadera confianza de la sociedad hacia las instituciones de justicia.

Este ejercicio constituye un paso decisivo hacia un sistema judicial más accesible, transparente y coherente con los valores de equidad e inclusión. La llegada de personas con compromiso probado en las luchas sociales no sólo fortalece la legitimidad del Poder Judicial, sino que abre la puerta a una nueva etapa de reformas necesarias para garantizar una justicia verdaderamente al servicio de todas y todos.

No fue una jornada electoral más: fue un acto de valentía colectiva. En un país donde, durante décadas, el poder judicial fue territorio exclusivo de las élites y donde la justicia solía hablar en nombre de unos pocos, el pueblo de México dio un paso decidido hacia el porvenir: hacerse cargo de su destino jurídico y político. Participar, aun en condiciones complejas, fue un acto de fe en la posibilidad de una justicia más humana, más cercana y más nuestra.

No debemos tener miedo a esta nueva responsabilidad. Hacerse cargo del rumbo del país –incluida la impartición de justicia– es parte esencial de la Transformación. Democratizar no es sólo elegir representantes, es también ejercer vigilancia, exigir rendición de cuentas y construir, entre todas y todos, un sistema que honre la dignidad del pueblo. Esta elección judicial inaugura una nueva etapa donde la ciudadanía no es espectadora y no dará marcha atrás; ahora es protagonista activa en la edificación de una nación más digna, justa, igualitaria y soberana.