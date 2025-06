Esta alianza, enfatizó, se dio en el marco de la soberanía de ambas naciones. No vemos ningún problema en eso. Es legal y es abierto . Agregó que es parte de la política exterior de nuestro país, la cual no se puede definir en función de otros, sino de los intereses de la nación y del pueblo .

Primero, no es trabajo forzado. Bueno, tendría que demostrarse , enfatizó la mandataria a pregunta expresa en la mañanera de ayer sobre las restricciones de visas a funcionarios centroamericanos por la explotación de médicos cubanos mediante esa práctica, anunciadas la víspera por el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio –de origen cubano–.

Más adelante, a la pregunta sobre una posible cancelación de visas a funcionarios o ex funcionarios mexicanos por el acuerdo con La Habana, la Presidenta subrayó:

Colaboración, coordinación, pero no subordinación. México defiende su política exterior, como dice la Constitución de la República.

En su momento, apuntó, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la determinación de firmar el acuerdo con Cuba para contrarrestar la falta de médicos especialistas en diversas zonas del país –sobre todo las más marginadas–, producto de una política deliberada durante el periodo neoliberal. Es una decisión que se tomó para apoyar a los mexicanos. Esas determinaciones corresponden al gobierno de México .

Recordó que la próxima semana vendrá el subsecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau, quien fue embajador en México en el primer periodo presidencial de Donald Trump.