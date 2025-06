A

los nuevos mandos del Poder Judicial, elegidos el pasado domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum recomienda concentrarse en el acceso a la justicia y generar un ambiente de honestidad y honradez , y no hacer un asunto de persecución en contra de aquellos que a partir del próximo 31 de agosto dejarán sus posiciones de lujo (léase el cártel de la toga y sus secuaces). Pero ello no cancela la otra parte: Si encuentran algún problema (léase delitos, que no son pocos), que se presente la denuncia administrativa o penal .

Cierto: lo que el pueblo de México exige es justicia expedita y para todos, es decir, exactamente lo contrario a lo hecho por los mandos del viejo y corrupto Poder Judicial (de hecho, el aparato en su conjunto está involucrado), que se dedicaron –pago de por medio– a proteger a delincuentes de toda ralea, amén de convertir a ese poder del Estado en un negocio familiar.

Por ello, el cúmulo de tropelías cometido por ministros, magistrados, jueces y demás personal del putrefacto Poder Judicial que desaparece no puede quedar en el olvido. No al borrón y cuenta nueva, porque sería privilegiar la impunidad y la corrupción. Y no se trata de una acción meramente punitiva o vengativa, sino, precisamente, de justicia, que hasta ahora es una de las mayores carencias del pueblo mexicano.

Y más allá del interminable catálogo de delincuentes que contaron con la protección de los cleptócratas ministros, magistrados, jueces y conexos que se van (siempre al servicio de los corporativos que pagan bien por los favores recibidos), la nueva dirigencia del Poder Judicial deberá abocarse a limpiar a fondo la putrefacta hacienda familiar en la que aquéllos convirtieron a ese poder del Estado, al incrustar a toda su parentela como si de viles sanguijuelas se tratara, en medio de una corrupción galopante.