Muy elegante en sus análisis políticos la senadora priísta Carolina Viggiano Austria, esposa del también legislador Rubén Moreira, al destacar que, a su juicio, el gobernador tricolor de Durango, Esteban Villegas, resistió la tentación de entregar la plaza electoral a Morena. Dijo que en su partido ha habido muchos de nalgas prontas; ni siquiera se las piden, van y las entregan. Pues sí, nada más que, como yo decía a uno de mi estado, para entregarlas hay que tenerlas, tú no las tienes, son prestadas . ¿Se refiere a Omar Fayad, ex mandatario de Hidalgo? Sí, exactamente . Le preguntaron si incluía al oaxaqueño Alejandro Murat y al chihuahuense Javier Corral, y respondió: ¿Javier Corral, Alejandro Murat? Le insistieron. Es que no tienen músculo, no tienen poder propio. Entonces, ¿qué andan entregando? Política glútea, sería la tesis de la priísta Viggiano.

Este viernes, el programa Astillero Informa (https://www.youtube.com/@julioastillero) se transmitirá desde el Foro Alicia, en una forma de solidaridad por el extraño desalojo, en el curso de una presentación musical, que el viernes 30 de mayo se realizó con participación de policías capitalinos y miembros del Ejército y la Guardia Nacional. Desalojo hasta ahora insuficientemente explicado, con pretensio-nes de culpar a policías chilangos por haber ordenado la movilización de efectivos castrenses. En la sección llamada Mesa del Más Allá participarán Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón y Ana Francis Mor. Es un acto abierto al público, aunque con cupo limitado… Y, mientras un segmento de la CNTE acelera la confrontación, para cerrar la vía alterna de Gobernación y exigir la reapertura del diálogo directo con la presidenta Sheinbaum, ¡hasta mañana!

