l Presidente Trump firmó una orden executiva que prohíbe la entrada a personas de más de 12 países. Justificó su decisión en el reciente ataque en Boulder, Colorado, donde un hombre de ascendencia egipcia agredió con fuego a un grupo de manifestantes pro-Israel. La prohibición abarca Afganistán, Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen, y parcialmente a ciudadanos procedentes de Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Cuba y Venezuela.

El plan de la administración Trump es deportar a un millón de indocumentados en los próximos meses, ahora se adelanta cerrando la frontera a países enteros, afectando a millares de personas aun cuando pudieran tener los documentos necesarios. ‘Cuando veas las barbas de tu vecino cortar…’ ¿O cómo era?

Proteger los empleos

México no se salvó de las ordenes executivas del día: Trump dobleteó el arancel a la importación de aluminio y acero de 25 a 50 por ciento, cualquiera que sea su procedencia, excepto Inglaterra. México tiene que protegerse y fortalecerse, no estamos de acuerdo, no creemos que sea justo, ni sostenible, porque encarece todo y esperamos llegar a un acuerdo , dijo la presidenta Sheinbaum. Se reunió con los representantes de la industria para evaluar el efecto de las medidas y trazar la ruta a seguir. Nuestra responsabilidad es proteger los empleos , expresó.

Aprieta más a Harvard

Por otro lado, prohibió la entrada de estudiantes extranjeros a la Universidad de Harvard. Es un golpe duro para las finanzas de la institución porque representan un importante ingreso, pagan colegiaturas muy altas. La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos llega tarde. ¿Cómo no ocurrió antes de que ingresaran Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, el Comodoro Borolas y Emilio Lozoya? Sólo aprendieron malas mañas, pero de eso no tiene la culpa la vetusta casa de estudios enclavada en Cambridge.

Musk defiende los subsidios

¿Podría Elon Musk encabezar la oposición al proyecto de presupuesto de Trump? Su distanciamiento parece insalvable. Está afectando a diferentes sectores de su país y en forma directa al director ejecutivo de Tesla. El plan fiscal ya aprobado por la Cámara de Representantes, y en trámite en el Senado, plantea poner fin a los populares subsidios gubernamentales de 7 mil 500 dólares para los automoviles eléctricos. Tesla ha sufrido pérdidas importantes en fecha reciente y Musk ha regresado al timón de la compañía. El tema del subsidio lo enfrenta con el empresario al que ayudó a llegar a la Casa Blanca. Duró poco el romance.