Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 5 de junio de 2025, p. 20

Santiago. El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, llamó el viernes pasado al presidente Gabriel Boric, poco después que éste retiró a los agregados militares chilenos en Israel, pero el gobernante se negó a atender el telefonema.

Según versiones, fueron dos tentativas, justo cuando aquí corrían versiones de que el retiro podía ser la antesala de la ruptura diplomática.

La gestión de Rubio fue confirmada por el canciller Alberto van Klaveren, precisando que fue él quien terminó hablando con Rubio porque Boric estaba ocupado.

No es inusual que un secretario de Estado hable con presidentes o jefes de gobierno. Tampoco es inusual que el presidente se excuse porque está preparando su cuenta presidencial, como era público y notorio , explicó.

“Como el presidente no estaba disponible –y no lo considero un ninguneo al secretario de Estado–, tuvimos una conversación (de la) que no puedo referir los detalles; sería una infidencia, fue de carácter diplomático, cordial, amable, amistosa”, agregó.