Las movilizaciones de No a reyes buscan ir más allá de las necesarias y urgentes acciones cotidianas que obstaculizan redadas de agentes de inmigración, protestan contra el desmantelamiento de agencias federales y programas de bienestar social y condenan la complicidad de políticos, empresarios e instituciones estadunidenses con el genocidio de palestinos cometido por Israel.

Bajo el lema No a reyes , los organizadores ya tienen programados más de mil actos locales a lo largo del país para ese sábado. Los convocantes esperan que estas marchas, manifestaciones y protestas serán una expresión de repudio masivo al desfile militar que Trump está organizando en Washington para festejar su propio cumpleaños ese día.

Indivisible está conformado por una red de más de 2 mil grupos locales afiliados en el país. Cada grupo organiza eventos en sus localidades en coordinación con las otras filiales a escala nacional. Recientemente ha invitado a historiadores para sesiones de información sobre otras épocas en que líderes autoritarios han tomado el poder utilizando los mecanismos democráticos. La tarea ahora, dicen, es construir un movimiento progresista duradero para resistir el gobierno autoritario. “Si tu teoría de triunfar contra los autoritarios es la protesta pacífica masiva… tiene que ser masiva”, declaró Leah Greenberg, una de las fundadoras de Indivisible, en una de las teleconferencias de la organización, reportó The Guardian. Tiene que ser abrumadora. Y no basta con chasquear los dedos para conseguirla. Hay que construirla con tiempo . Para mantener su coalición lo más amplia posible, Indivisible construye su mensaje en torno a un sencillo”no a Trump”, y las filiales locales planean sus propias acciones y demandas en torno a las prioridades e inquietudes locales.

En paralelo a este esfuerzo, el senador Sanders, en colaboración con la diputada federal Alexandria Ocasio Cortez y otros legisladores progresistas, empezó a organizar mítines de lucha contra la oligarquía , que han convocado a decenas de miles de simpatizantes y activistas incluso en estados donde la mayoría votó por los republicanos. Más de la mitad de los asistentes a estos mítines no habían participado en actos previos con Sanders y un tercio no se identifican como demócratas, explica Faiz Shakir, uno de los organizadores de estos mítines, quien antes encabezó la campaña presidencial de Sanders en 2020. Sanders subraya que el enfoque no debe ser sólo Trump, sino los multimillonarios y oligarcas detrás del presidente que están impulsando la agenda de reducciones de impuestos a los más ricos y la desregulación recetada por el neoliberalismo.

Sanders también ha criticado explícitamente al liderazgo del Partido Demócrata, incluida su ex candidata presidencial Kamala Harris. La diferencia que tengo con el liderazgo demócrata no es la necesidad de una oposición firme contra Trump. Es formular una agenda que resuene entre las familias trabajadoras. Y creo que hay gente que votó por Trump que apoyaría esa agenda , comentó a The Washington Post en una entrevista reciente.

Sanders, quien sigue siendo el líder progresista nacional más popular, contendió en dos campañas internas para buscar la presidencia, pero ahora dice que ayuda a construir la próxima generación de líderes progresistas en este país. Ha contactado a organizadores en más de 18 estados para ayudar a construir ese movimiento y unos 7 mil 500 se sumaron a una teleconferencia que organizó recientemente para reclutar candidatos para puestos electorales a niveles local, estatal y federal. Es notable que más de la mitad de estos nuevos candidatos están optando por hacer campaña como ‘independientes” en lugar de afiliarse al Partido Demócrata, informó el senador.