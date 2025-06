“Es importante tener una estrategia muy clara de cuáles son los turistas que queremos atraer. Tener una hoja de ruta y decir: Me interesa menos volumen, me interesan estos turistas que tengan mayor gasto o me interesa literalmente el turismo de lujo, por ejemplo.

También hay que hacer uso de estas nuevas tecnologías porque sabemos que otros países lo están haciendo y están invirtiendo cifras sin precedente en el sector. Ahí es donde México tiene un poco el riesgo de perder competitividad si no nos mantenemos a la altura de estas herramientas , refirió Messina.

Incluso, agregó, es posible comenzar a hacer una estrategia enfocada en retener a los turistas que llegarán al país el próximo año con motivo de la Copa del Mundo.

Messina recalcó que la estrategia de promoción turística se hace más relevante si se considera que el Plan México, proyecto insignia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca que el país sea el quinto destino más visitado a nivel global.