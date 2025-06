Se ha construido algo muy lindo, Cruz Azul viene compitiendo muy bien ya desde hace tiempo, se están haciendo las cosas bien. (Me siento) muy feliz, primero por los futbolistas, que hicieron un gran grupo, y por el entrenador (Sánchez), quien realizó un buen papel en un momento complicado cuando entró al equipo, y también por la afición, que está siempre y es la que más disfruta , comentó.

Asimismo, el emblemático ex jugador cementero celebró la reciente consecución del título de la Concachampions, el cual no ganaba La Máquina desde 2014.

“Lo que hablé en su momento, y lo mantengo, es que realizó un gran trabajo. No sé cuáles fueron las condiciones, cómo se planteó su comienzo como entrenador, pero lo ha hecho muy bien, hizo un equipo competitivo.

Ante la incertidumbre que prevalece en Cruz Azul respecto a la continuidad de Vicente Sánchez como técnico del primer equipo, el ex jugador celeste Christian Chaco Giménez consideró que el uruguayo ya se ganó su lugar en el club tras los buenos resultados obtenidos el semestre anterior, donde conquistaron el título de la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que confió en que la directiva le brindará una oportunidad.

Hasta este miércoles, la directiva celeste no había confirmado la continuidad de Sánchez, pero se especula que su lugar podría ser ocupado por el argentino Nicolás Larcamón, quien la temporada anterior comandó al Necaxa.

Por otro lado, el Chaco habló sobre la participación de su hi-jo, Santiago Giménez, con la selección nacional, dirigida por Javier Vasco Aguirre, y aseguró que le ha agradado su desempeño en el ataque, junto con Raúl Jiménez.

“A Santi lo veo bien, más allá de que batalló un poco en su adaptación al AC Milan por el tema de lesio-nes, él sabe lo que es estar en selección y está trabajando duro para poder dar lo mejor.

Me gustó cómo jugaron la última vez, obviamente sus características son diferentes, pero se complementaron muy bien, fortalecieron mucho el ataque; que uno juegue en el Fulham (Jiménez) y otro en el Milan no es cualquier cosa para los defensas , aseveró.

Finalmente, opinó que sería muy bueno que los clubes, tanto locales como de Europa, prestaran a los seleccionados mexicanos seis semanas antes del próximo Mundial para realizar la respectiva concentración, como sugirió el pasado martes Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.