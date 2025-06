Luego de la elección del domingo, expresó, PRI y PAN ganaron 57 municipios y gobernarán 17.7 por ciento de la población, en tanto MC creció porque se quedó con los municipios donde había partidos locales.

Comentó que en lo que toca a Durango, Morena, PT y Verde tenían 18 municipios en el periodo 2022-2025, con 15.14 por ciento de los duranguenses, y luego de la elección de este año la coalición tendrá 16 ayuntamientos, pero se gobierna 33.05 por ciento de la población, es decir, son municipios más grandes .

La oposición en cambio, aseguró, en 2022 gobernaba los territorios donde se concentra 84 por ciento de la población del estado y para el ciclo por comenzar gobernará a 64.98 por ciento.

“Así que digan ‘qué mal le fue a la coalición Morena-PT-Verde en Durango y Veracruz’, pues no, ¿verdad?, se gobierna más población. Entonces, todo esto que salió hasta en el Wall Street Journal, de que ‘qué mal le había ido’ (a su coalición en estas elecciones), pues no, no le fue mal. Estos son datos duros del PREP colocados de manera que se muestra el resultado de la coalición que me llevó a mí a la Presidencia”, puntualizó.