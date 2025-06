Líderes de la CNTE señalaron que, tras concluir esta jornada de análisis de los contingentes, se convocó a una nueva sesión de su asamblea nacional, pero al cierre de esta edición el encuentro aún no empezaba.

Plantón, lluvias y males respiratorios

Profesores disidentes que permanecen en el campamento del Zócalo señalaron que, en promedio, entre 150 y 200 educadores acuden al servicio médico por problemas respiratorios o gastrointestinales.

En un recorrido realizado por La Jornada, se constató una disminución en la presencia de algunos contingentes, principalmente de Oaxaca y Chiapas, aunque también se observó la llegada de algunos docentes, quienes relevan a sus compañeros.

Profesores de diversos estados admitieron que ya son 20 días de dormir en el suelo, con lluvia, con frío, con calor. No es que tengamos un ánimo de derrota, pero el cansancio ya se está acumulando, y crece cada día el número de compañeros que se reporta con un malestar, en particular después de las lluvias que nos mojaron todo .

Como ha ocurrido desde el pasado 15 de mayo, la teleraña de cables y cuerdas que sostiene cientos de casas de campaña no ha impedido que comerciantes ambulantes, transeúntes, oficinistas y empleados de negocios cercanos convivan en un mar de plásticos, que a modo de techo multicolor intentan cubrir del sol y de la lluvia a los inconformes.