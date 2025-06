Hoy me estaban comentando, yo no lo tenía presente. Debe evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte sobre preferencia para las mujeres; entonces, el instituto tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente (de la Corte).

¡Qué bueno que llegó una persona de pueblos originarios, mixteco; Juárez era zapoteco! , reiteró.

Más adelante, la Presidenta se dijo convencida de que el nuevo Poder Judicial –que se integrará tras la elección del domingo– va a ser mejor que el que tenemos .

Agregó que no debe haber persecución contra ministros salientes, por lo que recomendó a los nuevos integrantes de la Corte concentrarse en el acceso a la justicia.

Hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto.

Calificó la elección de un muy buen ejercicio , pero perfectible, y criticó que los opositores primero hayan llamado a no participar en los comicios y, tras los resultados, digan que ganaron candidatos que tienen fotos con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Cómo van a reclamar si decidieron no participar? Llamaron a no votar. ¿Por qué no decidieron organizarse y decir: ‘a ver, vamos a proponer’? Bueno, tan es así que en el Poder Judicial pusieron a sus candidatos y luego se arrepintieron y dijeron: ‘ya no vamos a participar’, y el Senado tuvo que terminar el proceso de la Corte”.

Reiteró que PRI y PAN tuvieron menos votos (5.7 millones y 9.6 millones, respectivamente) en los comicios de 2024 que los casi 13 millones en la elección judicial.