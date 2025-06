L

enguaje el más altamente cargado de significado sensible o bien “amor de (no al ni del –aunque también–) lenguaje” son definiciones de poesía a las que, aunque como todas insuficientes, gusto recurrir (de algo tiene uno que agarrarse, me digo entonces).

Como de la vida, del tiempo (san Agustín), del amor mismo, de la poesía es evidentemente posible tener la experiencia y carecer de una que al fin y al cabo no resulte provisoria definitiva (¿se me permitirá el juego de palabras?) definición. Sin embargo, habida la experiencia, sabemos que la definición (en un sentido casi, casi visual) se dio, se da, se ha dado, sólo que de forma sólo comprensible interiormente, desde la percepción de sí.

Todo eficiente lector, todo eficiente escritor de poesía sabe (otra vez alusión al de Hipona) lo que la poesía es, aun cuando se le dificulte su expresión verbal en lo que hace a su definición.

Algo de confuso, no obstante, debe haber en la expresión poética (ya no en su definición) que paradójicamente permite verterla, en los mejores casos, con precisión. Llamémosle asombro a esa confusión, a esa sorpresa, a ese pasmo, a ese atonishment. “Estoy ante lo que nunca antes parece que haya estado, y en cierto modo me resulta familiar, ¿un déjà vu? Un cierto aire de familiaridad me indica que con esto ya he dialogado, que su aparentemente abrumadora novedad no del todo lo es. En su lenguaje me habla, se dirige a mí –y de alguna manera (no tan vaga) espera mi respuesta–”.