Felicitamos al pueblo y gobierno bolivariano por este ejercicio democrático e invitamos a los lectores de este prestigiado diario a consultar fuentes de información honestas y verídicas, a no creer las mentiras que intentan descalificar a uno de los sistemas electorales más confiables del mundo y a no participar en la campaña de odio que afecta a un pueblo que desea vivir en paz. ¡Viva la soberanía de los pueblos! ¡Libertad a los migrantes venezolanos injustamente encarcelados en los campos de concentración de El Salvador!

Renato Flores Peña

Exige eliminar también examen de ingreso a la UNAM y el Politécnico

Se dijo que ya no habría examen de ingreso , pero ¡sí hay! ¿Qué harán decenas de miles de estudiantes que aspiran al Instituto Politécnico o a la UNAM (que son la gran mayoría)? Esto, con la agravante de que para realizarlo tienen que renunciar a la opción que se les haya asignado de las opciones sin examen . Una gran injusticia, porque por ejemplo, un estudiante que tiene como primera opción el CCH Oriente y en segunda el Bachilleres 6, primero le pudieron haber asignado el Bachilleres 6, pero para intentar ingresar al CCH de la UNAM, tiene que renunciar al Bachilleres. Si en el examen no alcanza el puntaje para ingresar, ya no podrá elegir su opción asignada sin examen, al que le obligaron a renunciar . Le asignarán una de las opciones que sobren al final del proceso. Es como el nuevo CDO (con derecho a otra opción) que se asignaba a los estudiantes en la prueba de la desaparecida Comipems. Por lo tanto, sigue habiendo examen para la gran mayoría de los alumnos. Sigue habiendo CDO con opciones no preferidas por los estudiantes y que presentan, por tanto, altos niveles de deserción.

¡Exigimos que se elimine este examen injusto, y que no te obliguen a renunciar a tu opción sin examen para poder intentar ingresar al Politécnico o a la UNAM!

Curso de Oriente #BachilleratoSinExamen

Sobre los togados de la Corte que ya se van

Soy lector de La Jornada y expreso mi mayor apoyo y solidaridad con la comunidad mayoritaria de los jornaleros que laboran en dicho rotativo.

En el número 14683 del antes citado, página 7, se publicó una original e interesante caricatura de la autoría de Jerge, titulada Blindados ; cabe agregar que los togados salientes de la Corte, como se sabe, todavía pueden ser sujetos de juicio político.

Javier Espejel Vargas