Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de junio de 2025, p. 23

Moscú. El Kremlin descartó este martes que pronto pueda celebrarse una cumbre de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodymir Zelensky, con la participación del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, argumentando por enésima vez que ese tipo de encuentros sólo tendrían sentido cuando se consigan avances en las negociaciones, que hasta ahora suman dos encuentros en Estambul con escasos resultados, salvo el canje de prisioneros de guerra.

Kiev, desde un punto de vista diametralmente opuesto, propuso a Moscú una reunión de los tres presidentes a fines de este mes, entre el 25 y el 30 de junio, aprovechando que Trump asistirá a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en La Haya, convencida de que únicamente sus líderes pueden hacer las concesiones necesarias para sacar del punto muerto la búsqueda de un arreglo político que ponga fin a la guerra.

El portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, en su rueda de prensa diaria, reconoció que sería un error esperar decisiones y avances inmediatos debido a que resolver las controversias es extremadamente complejo y tiene muchos matices . Para Rusia, insistió, es prioritario eliminar las causas originarias del conflicto , sin ello no habrá paz con Ucrania.

Peskov indicó que en Estambul se lograron ciertos entendimientos, que atañen en primer lugar a las personas (canje de hasta mil 200 prisioneros de guerra por cada lado), se sigue trabajando y esperamos respuesta a nuestro memorando .

Aunque las propuestas –mejor dicho, condiciones innegociables que presentaron en la ciudad turca ambos países– no auguran progresos en el corto plazo que despejen el camino hacia la paz, ni Rusia ni Ucrania han querido, el día después de la decepción en Estambul, rechazar punto por punto el documento del rival, acaso para no entorpecer el anunciado intercambio de prisioneros, consideran analistas.

El canciller Andrii Sybiha adelantó anoche que Rusia presentó en Estambul un compendio de viejos ultimatos que no acercan una paz verdadera y Zelensky sólo ironizó en redes sociales que los negociadores rusos son idiotas porque piden dos o tres días para recoger cadáveres, cuando las treguas son para lo contrario: para que no muera nadie . Para el Kremlin, los insultos del presidente ucranio a la delegación rusa son una desafortunada frase que no se corresponde con el espíritu de la negociación .

Ucrania, además, mandó a Wa­shington a Andriy Yermak, el jefe de la Oficina Presidencial y de hecho segundo en la jerarquía ucrania, quien este martes se entrevistó con Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, con el propósito de discutir la situación en el frente, los resultados de las negociaciones en Estambul, la importancia de aplicar severas sanciones contra Rusia y continuar el apoyo militar para la defensa de Ucrania , escribió en X él mismo sobre los motivos de su viaje.

La guerra continúa

Entre tanto, podría pensarse que existen dos realidades paralelas –la formulación de exigencias inaceptables para el enemigo y el intercambio de golpes con misiles y drones todos los días–, que marcan esta guerra, mientras siguen circulando los rumores de que Rusia prepara una gran ofensiva de sus tropas para este verano.