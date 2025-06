▲ Un tribunal de conciencia declaró culpables ayer a tres altos mandos en retiro de las fuerzas armadas de El Salvador por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses que cubrían la guerra civil en el país centroamericano. El tribunal encontró culpables al ex ministro de la Defensa, el general José Guillermo García, de 91 años; al ex director de la extinta Policía de Hacienda, el coronel Francisco Morán, de 93 años, y al ex comandante de la Cuarta Brigada de Infantería con sede en Chalatenango, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, de 85 años, quien vive en Estados Unidos. En marzo, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se iniciaran los trámites de su extradición. El 17 de marzo de 1982, acompañados por guías de la guerrilla, los periodistas de Países Bajos Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen (en la imagen) intentaban ingresar a una zona controlada por los rebeldes, pero murieron en una emboscada preparada por los militares. Foto Ap