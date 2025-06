–Tenemos que referirnos necesariamente a algo verdaderamente nuevo, que no existía y que hoy debe ser de primera importancia, esa es la cuestión ecológica, ésta es la única de la que no se hablaba en 1945 ni en 2000 y no hay tampoco ahora un movimiento ecológico fuerte debido a una subjetividad neoliberal totalmente fragmentada que ha impedido la creación de movimientos fuertes, pero el colapso ecológico está ahí. Los datos de Naciones Unidas, de que dentro de 20 o 30 años tendremos un problema, el problema más grande de todos: la migración.

China es hoy la segunda potencia comercial y para 2030 será la primera. Es un imperio ascendente que tiene contratos con casi todos los países de América Latina y con todas las naciones de África y para eso es una esperanza de paz. Por otro lado, en este momento no hay lugar para el nacionalismo, lo que se requiere es que los países latinoamericanos se unan. La política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene algunas respuestas. Los países que no son tan potentes comparten su soberanía, por ejemplo, a través de la Celac y otras formas de estructura regionales sin Estados Unidos. La OEA terminó, no tiene nada que ver y nunca volverá a ser algo útil para América Latina.

“Quiero terminar la idea que parte del hecho de que vivimos un periodo de interregno, entre la bipolaridad y una unipolaridad que quizá sea dominada por China, que nos obliga también a cuestionarnos también en forma muy fuerte sobre lo que es la democracia, lo que es la paz y lo que me parece que anuncia un cambio, un cambio de época más grande. ¿Por qué? Porque es la primera vez desde el siglo XVI que el capitalismo, que la economía fuerte, ya no tiene su base en Occidente, sino en Oriente.

Tal vez no hubiera sido necesaria otra pregunta, el gesto del también politólogo, del filósofo, lo decía todo. Boaventura de Sousa Santos recargó la frente sobre la palma de su mano y cerró los hombros para responder contundente: Esta pasando algo que parece ser el final de una época. La democracia ya no tiene respuestas para un mundo donde la hegemonía de la paz ha desaparecido .

–¿Cómo resolverá la democracia un problema como ese?

–¿Qué cómo va a resolver la democracia ese problema? No es casual que todos los gobiernos de derecha elijan a la migración como su tema de ataque contra las mayorías. No son los ciudadanos los que aplican políticas excluyentes. Portugal, España, Francia Italia, América Latina. La migración va a ser el gran tema en el futuro inmediato y a largo plazo, porque la gente tiene que dejar sus tierras, porque ya no se puede vivir ahí por las temperaturas que impone el cambio climático.

“¿Entonces? –levanta las manos, mira sobre sus anteojos y congela el gesto por un instante–: ¿cómo le va a hacer la democracia que no tiene mecanismos para resolver esto? La política de las expulsiones seguirá y la democracia estará sin respuestas.

“Y no es todo: ¿qué pasará con la ecología si no va a haber una política ecológica fuerte. Ni tú ni yo vamos a padecer los problemas climatológicos, pero tu hija sí va a vivir las consecuencias. Ese es un tema que la democracia no quiere tratar. Entonces, el mundo esta cambiando y la democracia no nos está dando respuestas, por eso ahora resurge la extrema derecha.

“Por increíble que parezca los europeos van a asumir la guerra –Ucrania vs Rusia– y la quieren seguir. Ellos quieren que Zelensky siga y están armándose, por eso los que se ve es que los líderes de Europa están aumentando los presupuestos para las armas. Para decirlo rápido: la superioridad de la paz de esta época terminó, ahora la guerra es el interés superior.

“Hoy día no hay ningún movimiento por la paz. Hasta 2008 no había partidos de extrema derecha en Europa. Después del nazismo lo que hubo fueron organizaciones fascistas muchas de ellas en Estados Unidos, pero llegó 2008 y los movimientos fascistas surgen como partidos de la derecha que en Francia sostenía un proceso más largo, pero sólo había un partido, no había otro, no había en Italia y en Portugal y en España decíamos que la extrema derecha no tenía lugar en nuestros países, pero Vox está subiendo en España y la derecha es la segunda más votada en Portugal, y tenemos a Milei en Argentina y tuvimos a Bolsonaro [en Brasil] y vemos a Bukele en El Salvador, o sea hay un crecimiento de la extrema derecha, por un lado, y por el otro está la idea de que la democracia no paga, o sea la legitimidad popular que tenía la misma democracia se fue.

Cuando hablamos de algo tan preciado, valioso, como la libertad de expresión, pero vemos que la gente tiene hambre, cuando no tiene empleo, no tiene una perspectiva de vida, no hay tiempo para pensar en algo más que no sea la sobrevivencia y cuando suceden cosas como la pandemia que tampoco recibió respuestas de la democracia, la gente empieza a pensar que los partidos fascistas son como cualquier otra organización política. Eso se esta viviendo.

A Bonaventura de Sousa Santos quisieron callarlo. Le acusaron de acoso que nunca se probó, pero en redes sociales y en la prensa portuguesa se le juzgó sin que se le escuchara. A La Jornada le concede la primera entrevista dos años después de un episodio que le duele, porque no hay ninguna acusación en tribunales, sólo se ventiló en la prensa. Nunca he visto una acusación, un documento en mi contra en tribunales y ahora que no han podido sustentar sus acusaciones, voy a probar que todo fue falso y voy a actuar en consecuencia .

De Sousa Santos cuenta ahora con 84 años y vino a México para hablar del mundo desde el estado de Tlaxcala. Felicita a nuestro país por el gobierno de la presidenta Sheinbaum y asegura que seguirá luchando por una vida más justa para todos.