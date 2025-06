El plan para que la GHF distribuya ayuda humanitaria es rechazado tanto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como por instituciones de beneficencia, que afirman que no se rige por principios humanitarios. Han cuestionado las políticas de escaneo biométrico de la GHF, que, según Israel, están diseñadas para impedir que Hamas se beneficie de la ayuda, y aseguran que la fundación es incapaz de satisfacer las crecientes necesidades de alrededor de 2 millones de habitantes del territorio.

Al cierre de esta edición, un alto funcionario de las FDI declaró al sitio de noticias Axios que los primeros hallazgos de una investigación sobre el más reciente incidente en el sitio de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) indican que las víctimas palestinas se acercaron a los soldados por error después de perderse en su camino al centro de ayuda, informó The Times of Israel.

Afp, Ap y The Independent

La GHF informó que distribuyó 21 camiones de alimentos la mañana de ayer y que la operación de ayuda se llevó a cabo de manera segura y sin incidentes dentro del sitio .

La distribución de víveres del GHF, que comenzó la semana pasada, se ha visto empañada por el caos. Al menos 31 personas murieron y decenas resultaron heridas el domingo, denunciaron autoridades gazatíes y organismos internacionales. El ejército israelí desestimó las acusaciones, calificándolas de “invenciones" de Hamas. El lunes, según informes, otros 20 palestinos murieron por fuego israelí.

En ese contexto, la GHF nombró a Johnnie Moore, un líder evangélico conservador, su director en sustitución de Jake Wood, quien renunció el pasado 27 de mayo, tras destacar que el plan israelí no respeta el derecho internacional, informó The Times of Israel.

Moore, quien es cercano al presidente Donald Trump, elogió en febrero pasado el plan del mandatario de expulsar a todos los palestinos de Gaza para convertir a la franja en la Riviera del Medio Oriente , reportó Al Jazeera.

El presidente Trump siempre ve la guerra a través de los ojos de su costo humano, y piensa de forma creativa, nunca limitado por la sabiduría convencional. Él detiene las guerras y hace la paz. Estados Unidos asumirá toda la responsabilidad por el futuro de Gaza, dando a todos esperanza y futuro , escribió Moore ayer en redes sociales.

En tanto, las autoridades de Gaza denunciaron que las órdenes de evacuación para Jan Yunis son una amenaza directa para la operación del hospital Nasser, uno de los pocos centros médicos en funcionamiento en la franja en medio de la ofensiva, que ha dejado también 124 mil 910 heridos o mutilados, desde que comenzó, el 7 de abril de 2023.