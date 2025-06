Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de junio de 2025, p. 25

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existen denuncias penales contra el ex gobernador priísta de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), por el robo de agua para su rancho El Saucito.

A pregunta sobre el tema en su conferencia de ayer en Palacio Nacional, apuntó que se han encontrado varias empresas en diversos puntos del país que no tenían permiso para vender el recurso, lo han hecho de forma ilegal.

En el caso de Chihuahua, además de las denuncias de la población, (se descubrieron) una serie de presas que en realidad no tenían ningún permiso. Lo curioso es que tiene un amparo de una jueza, que fue la misma que amparó para que no se distribuyeran los libros de texto .