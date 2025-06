Como ejemplo, se refirió a la empresa Altán, que ofrece a muchos de sus usuarios una canasta de datos que en realidad no agotan.

Las empresas de telefonía móvil podrían hacer un ajuste en las tarifas que ofrecen a sus usuarios debido a los efectos que han ocasionado las nuevas políticas comerciales de Estados Unidos, anticipó Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercados de la consultoría de telecomunicaciones The Competitive Intelligence Unit.

Interesante va a ser que los operadores móviles virtuales puedan conocer cuál es el vínculo real con los usuarios con la finalidad de que este aumento de tarifas no se vea impactado con una reducción en la disminución de líneas , manifestó Alamilla.

En el primer trimestre, los ingresos de los operadores móviles sumaron 89 mil 588 millones de pesos, lo que representó un aumento de 1.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

En el periodo analizado, los ingresos por servicios crecieron 4.4 por ciento porque las líneas habilitadas aumentaron 6.5 por ciento. Sin embargo, las ventas de los equipos por parte de los operadores cayeron 6.6 por ciento.

Telcel no está logrando vender muchos equipos, ya no subsidia como lo hace AT&T, mientras Movistar tampoco empuja mucho sus equipos , señaló The CIU.

La consultoría destacó que por primera vez los operadores móviles virtuales pequeños tienen en conjunto mayor participación de mercado que AT&T o que Movistar.

Si vemos en su conjunto a los operadores móviles virtuales, ya son el segundo operador del segmento. sólo después de Telcel, que tiene 55 por ciento de los de usuarios.