Miércoles 4 de junio de 2025, p. 5

El coreógrafo Marco Antonio Silva hace una reflexión sobre la conexión entre la humanidad y la naturaleza a partir de la poesía de Jaime Sabines en dos obras que estrenó en el Centro Cultural Los Talleres, como parte de la temporada Danza x la Libre.

La primera obra fue “El camino” (Adán y Eva... ¿Qué es el canto de los pájaros, Adán?), interpretada hace unos días por la compañía Los Corpógrafos, mientras la segunda, Adán y Eva. (El camino... Entre los escombros de mi alma búscame), se presentó este fin de semana con el grupo Nemian Danza Escénica, la cual es un capítulo más de este proyecto inspirado en el poeta chiapaneco.

Sobre las coreografías realizadas gracias al estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (antes Fonca), Silva comentó a La Jornada: “lo que a mí me conmovió de Sabines fueron las imágenes que me llegaron, ese contacto con lo cotidiano, lo que llamaría la vida diaria con el ciudadano de a pie. Esas imágenes no tienen que ser traducidas literalmente, sino que podemos ir hacia otro horizonte más simbólico.

“‘El camino’ (Adán y Eva... ¿Qué es el canto de los pájaros, Adán?) retoma esta suerte de referencia de la pareja en algunas culturas, este punto de encuentro donde la tierra es el arraigo al planeta y dos seres humanos se encuentran, lo que sucede en la danza. Además, Isabel Beteta, fundadora y directora de Los Corpógrafos, es este personaje de la tierra, la conexión con el origen, de donde todos venimos y adonde todos volveremos.”

En el movimiento de los bailarines, agregó el coreógrafo, están las propias palabras del poeta. “En la pieza se escucha la voz del poeta, quien pregunta ‘¿qué es el canto de los pájaros?’, invitándonos a imaginar numerosas respuestas”.