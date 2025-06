Chiharu Shiota lleva su mundo onírico a Bilbao

▲ My House is your House, de la artista japonesa Chiharu Shiota, se exhibirá en Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao hasta el 28 de septiembre. Foto Afp

Europa Press Periódico La Jornada

Miércoles 4 de junio de 2025, p. 4 Bilbao. Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del ayuntamiento de Bilbao acoge la exposición My House is your House, de la artista japonesa Chiharu Shiota, una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo mundial. El concejal de Cultura y Gobernanza de Bilbao, Gonzalo Olabarria, Chiharu Shiota y la comisaria de la muestra, Tereza de Arruda, presentaron a principios de la semana la exposición, que permanecerá hasta el 28 de septiembre. Según han destacado, se trata de la primera muestra monográfica en Euskadi de esta artista, conocida por sus monumentales instalaciones tejidas con hilos de lana, cuyos entramados invitan a sumergirse en un mundo poético y onírico . Chiharu Shiota concibe su obra a partir de elementos de la vida cotidiana como recuerdos y objetos encontrados o en desuso. Comisariada por la historiadora del arte Tereza de Arruda, en la exposición el rojo y la escala monumental conectan el Atrio con la sala de exposiciones, en un recorrido que abarca desde sus inicios hasta sus últimas instalaciones, nunca antes exhibidas. Para esta muestra Chiharu Shiota ha trabajado en el concepto de casa/etxea, extendiendo el ámbito doméstico al espacio público, en diálogo con la arquitectura de la Alhóndiga de Bilbao. El resultado, a modo de site-specific, invita al público a experimentar diferentes ambientes de hogar que conectan a cada visitante con sus recuerdos a partir de elementos de la vida cotidiana , según han destacado en la presentación. En el Atrio, han explicado, monumentales vestidos rojos evocan el cuerpo como capullo y piel protectora, ocultando y revelando el yo. En la cultura japonesa, el rojo simboliza la vida, la energía y el sol, y aquí se utiliza para evocar la línea sanguínea, la fuerza vital y la conexión entre los seres. Los vestidos aluden a una segunda piel: lo que presentamos al mundo, sin distinciones ni privilegios .