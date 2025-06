Regresando al discurso político actual en el gobierno federal y subrayo político no jurídico, como correspondería, de que se abrirá nueva estrategia de investigación, al parecer vinculada al uso de tecnología avanzada, cualquier cosa que esto signifique, la cual no se informa porque se quiere la anuencia de los familiares. éstos siguen señalando que no reciben información que implique avances. Por lo pronto, el aparente desliz del fiscal resulta la noticia central. Reconoció lo obvio, muy sincero él: no han encontrado a los muchachos, dijo, pero a la vez señaló que buscan sus ­cadáveres.

Por otra parte se anunció que con el fin de utilizar nuevas formas de investigación, reforzar la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, se nombró a Mauricio Pazarán como coordinador general de investigación adscrito a la unidad especial de investigación y litigación del caso, el cual conoce las nuevas formas de investigación para aterrizarlas en carpetas de investigación.