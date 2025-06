L

a resistencia del magisterio democrático a la privatización de sus pensiones tiene, por lo menos, 21 años de vida. Aunque hay muchos precedentes, su momento fundacional, el que anticipa lo que se vive hoy, tuvo de epicentro Ciudad Juárez, Chihuahua, el 22 de octubre de 2004.

Vicente Fox era presidente. En la primera semana de agosto de 2004, anunció su intención de reformar el sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Servicio del Estados (Issste). En los hechos, su propuesta era parte de un plan de restructuración auspiciado por el Banco Mundial (BM), llamado Proyecto de Asistencia Técnica para la Reforma al Issste.

En el proyecto se establecía –explicó Roberto González Amador en este diario– un sistema de pensiones casi idéntico al que predomina en México para los trabajadores del sector privado . Esto es, un fondo de pensiones constituido por aportaciones individuales, administrado por filiales de bancos, conocidas como ad­ministradoras de fondos para el retiro o Afore.

Apenas dos semanas antes, el Congreso había aprobado reformar dos artículos de la Ley del Seguro Social, que redujeron los beneficios de la jubilación y pensión, y el gobierno anunció que seguiría el sistema de retiro de los empleados federales.

Pero ese 22 de octubre en Ciudad Juárez, al hombre de las botas se le apareció el demonio con rostro de maestros. El convoy presidencial marchaba tranquilo cuando docentes se abrieron paso enfrentando a los integrantes del Estado Mayor Presidencial, custodios del mandatario. Frente a las camionetas, se lanzaron al suelo para frenar la marcha de la caravana. Los guardias empujaron y golpearon a los manifestantes. Ellos aguantaron.

Los trabajadores de la educación gritaron: Fox, ¡entiende!, el Issste no se vende , ¡esas reformas no pasarán! y ¡no, a la privatización del Issste! Llevaban pancartas contra las Afore y las reformas a las pensiones. Fox, mentiroso compulsivo, pidió no dejarse engañar, y aseguró que no pretendía ninguna privatización.

Desde entonces, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) incorporó a su pliego de demandas la exigencia de no privatizar el Issste y rechazo las Afore. Tanto en los resolutivos de sus congresos, como en los de sus asambleas nacionales, la defensa de la seguridad social ocupó un lugar medular.

La reforma a la Ley del Issste, con base en las sugerencias del BM, se impuso por la mala en 2007. Era presidente Felipe Calderón y director de la institución, como una posición concedida a Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes (todavía no beatificado por la 4T). Pretextaron que el instituto vivía la peor crisis financiera de su historia y que no había dinero.