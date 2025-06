Para el caso de México falta trazar este trayecto en episodios como, por ejemplo, el vínculo entre el Partido Comunista Mexicano y el de Estados Unidos, especialmente durante el cardenismo, proceso coincidente con el New Deal del país vecino. Es preciso recordar que Hernán Laborde estuvo en el congreso de la organización hermana en 1937, sesión que también presenció Alfonso Reyes como enviado del general Lázaro Cárdenas. Además, El Machete –la prensa comunista del momento– tuvo durante algunos meses páginas en inglés y ante la perspectiva de la guerra en Europa, el propio Laborde propuso que los comunistas impulsaran un tratado de libre comercio entre ambas naciones.

Pero fue en 1962 cuando el economista marxista y editor de la revista, Paul Sweezy, viajó a México y se encontró con Cárdenas. Sweezy pidió a Aguilar Monteverde que le presentara al general. La charla, relató Monteverde, tuvo un momento importante cuando el economista preguntó al ex presidente ¿cuál es el problema fundamental de México? Ante lo cual, el originario de Jiquilpan respondió, en tono lacónico, pero firme: los Estados Unidos.

De ese encuentro Sweezy redactará un muy bello y sentido opúsculo titulado Un gran americano, que apareció primero en la revista Política, que dirigía Manuel Marcué Pardiñas, y posteriormente en inglés en la MR. En ella señala que Cárdenas es una figura que trasciende a México, pues su influencia se sentía en todo el continente. Lo describe fuerte e independiente a pesar de su avanzada edad, relatando a continuación su labor en la Cuenca del Balsas y su papel inspirador del Movimiento de Liberación Nacional. Sweezy se declara ahí admirador del general y contó cómo había intentado en tres ocasiones poder saludarlo. Aunque conocía de su papel en la historia, escribió: me hallaba muy lejos de apreciar su verdadera estatura , pues es un líder político que no mira al pasado, sino al futuro. El artículo reseñaba la posición de Cárdenas frente a Cuba y las tensiones con Estados Unidos por ello, así como la visión crítica que el ex presidente tenía de Alianza para el Progreso. El elogioso texto de Sweezy expresa la presencia política de Cárdenas y la inspiración para la izquierda estadunidense de su posición ante una coyuntura crítica.

Así, la trama que involucró a la izquierda del país vecino con la corriente cardenista está mediada por las veredas de un antimperialismo consecuente e inteligente, que distinguía lo estructural de lo coyuntural y no se levanta sobre aspavientos declarativos. Lo más importante es que reclama una posición política que es necesaria en ambos lados de la frontera. Como lo expresó este encuentro, la política antimperialista y de liberación nacional, para ser efectiva, debe alentar alianzas allende las fronteras, bajo el imperio de la solidaridad.

* Investigador de la UAM